Девушка с обложки GTA 6 "нашлась" в реальной жизни - в интернете бурлят споры о горячей красотке

После того как Rockstar Games представила официальную обложку Grand Theft Auto 6, сообщество традиционно занялось её детальным разбором. И как это часто бывает с крупными релизами студии, теориям хватило всего пары дней, чтобы выйти за пределы форумов и разлететься по соцсетям.

На этот раз обсуждение сосредоточилось вокруг одной из героинь арта — девушки с яркой внешностью, которую пользователи попытались сопоставить с реальным человеком. В центре внимания оказалась венесуэльская диджей и модель Габриэла Чикин (Gabriela Chiquin), известная в соцсетях как Chiquin.

Поводом для сравнений стал её старый снимок: пользователи заметили схожие черты лица, похожую причёску с пышными афрокудрями и даже зелёный спортивный топ, визуально напоминающий образ персонажа с обложки. Дополнительный интерес вызвал тот факт, что фотография была опубликована ещё в 2024 году, задолго до показа официального арта GTA 6.

Сама Чикин уже отреагировала на всплеск внимания: она закрепила публикацию и с иронией отметила, что пользователи всё чаще говорят о её сходстве с героиней новой части Grand Theft Auto. После этого её аккаунт действительно получил заметный приток внимания, превратив совпадение в небольшой вирусный эпизод.

При этом никаких подтверждений теории нет. Rockstar Games не заявляла о заимствовании внешности у реальных людей, и в самой студии традиционно избегают прямых привязок к конкретным личностям. В прошлом компания уже сталкивалась с подобными ситуациями — например, судебным иском от Линдси Лохан (Lindsay Lohan), которая утверждала, что образ одного из персонажей GTA 5 основан на ней. Тогда дело стало заметным прецедентом, поэтому студия, как правило, крайне осторожно подходит к подобным вопросам.

На данный момент история с «реальным прототипом» остаётся лишь фанатской теорией, основанной на визуальном сходстве. Однако она уже вписалась в привычный цикл вокруг GTA — где каждый новый официальный материал почти мгновенно превращается в повод для расследований, догадок и вирусных обсуждений.