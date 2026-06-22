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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 851 оценка

Девушка, ставшая прообразом модели с обложки GTA 6, вела OnlyFans аккаунт, а в сети есть видео 18+ с её участием

AceTheKing AceTheKing

Недавно компания Rockstar Games поделилась обложкой предстоящей Grand Theft Auto 6 - на ней можно заметить неизвестного женского персонажа латинской внешности. Пользователи в сети считают, что нашли девушку, которая стала её прототипом - это венесуэльская модель Габриэла Чикин. Фотографии в крайне схожей одежде и ракурсах были сделаны ею еще в 2024 году:

Девушка с обложки GTA 6 "нашлась" в реальной жизни - в интернете бурлят споры о горячей красотке

Однако вместе с тем вскрылись и другие интересные подробности о Чикин: оказалось, что какое-то время назад она пыталась вести собственный OnlyFans аккаунт, который сейчас уже не активен, а в сети и вовсе сохранилось пикантное видео 18+ с её участием, что определенно заинтересует многих фанатов Grand Theft Auto - найти его не составит труда.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии:  23
Ваш комментарий
Lvinomord
22
BENDJI

Видео с онлика

https://bunkr.si/f/z98jl42Jsn457

https://bunkr.cr/f/vl1CSxmTIxcbF

13
DezmondAin Grimm

Ооо, а вот это уже интересные новости о ГТА.

9
Kypощyп
Девушка, ставшая прообразом модели с обложки GTA 6, вела OnlyFans аккаунт, а в сети есть видео 18+ с её участием

Ваще пoxyй 🕯

8
Лев Левин

А мы что, а мы не осуждаем.

8
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