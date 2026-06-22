Девушка, ставшая прообразом модели с обложки GTA 6, вела OnlyFans аккаунт, а в сети есть видео 18+ с её участием

Недавно компания Rockstar Games поделилась обложкой предстоящей Grand Theft Auto 6 - на ней можно заметить неизвестного женского персонажа латинской внешности. Пользователи в сети считают, что нашли девушку, которая стала её прототипом - это венесуэльская модель Габриэла Чикин. Фотографии в крайне схожей одежде и ракурсах были сделаны ею еще в 2024 году:

Однако вместе с тем вскрылись и другие интересные подробности о Чикин: оказалось, что какое-то время назад она пыталась вести собственный OnlyFans аккаунт, который сейчас уже не активен, а в сети и вовсе сохранилось пикантное видео 18+ с её участием, что определенно заинтересует многих фанатов Grand Theft Auto - найти его не составит труда.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.