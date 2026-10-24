Digital Foundry: не стоит ждать полноценную GTA VI на ПК через эмуляцию сразу после консольного релиза

Быстрый прогресс эмуляции PlayStation 5 и так называемых слоёв совместимости уже породил предположения, что GTA VI может появиться на ПК неофициальным способом ещё до полноценного порта от Rockstar Games. Специалисты Digital Foundry обсудили такую возможность в свежем выпуске DF Direct Q+A и призвали не рассчитывать на слишком быстрый результат.

Один из вопросов зрителей касался того, может ли развитие PS5-эмуляции заставить Rockstar ускорить официальный выпуск GTA VI на ПК, чтобы не допустить появления неофициальной версии с более высокой частотой кадров и другими преимуществами.

Оливер Маккензи считает, что разработчики действительно попытаются запустить GTA VI на ПК вскоре после консольного релиза — как посредством классической эмуляции, так и с помощью промежуточных слоёв, преобразующих системные и графические вызовы PS5 для работы на ПК.

Однако специалист сомневается, что подобная версия быстро достигнет состояния полноценной и хорошо работающей игры. По его словам, переносы требуют времени, а Rockstar вряд ли станет существенно менять собственный график выпуска ПК-версии только из-за прогресса неофициальных проектов.

Ричард Лидбеттер отдельно обратил внимание на проблему доступа к самой игре. Современные проекты PS5 защищены шифрованием и привязаны к определённым версиям системного программного обеспечения. К моменту выхода GTA VI Sony сможет использовать более новую прошивку, для которой существующие уязвимости уже не будут работать. В таком случае разработчикам неофициальных решений сначала потребуется получить доступ к исполняемым файлам игры и разобраться с её защитой.

Кроме того, Digital Foundry пока осторожно оценивает текущий уровень PS5-эмуляции. В интернете уже появляются впечатляющие демонстрации трёхмерных игр, работающих на ПК, однако отдельные удачные фрагменты ещё не означают возможность пройти такие проекты от начала до конца без серьёзных проблем.

Джон Линнеман ожидает, что первые попытки запуска GTA VI таким способом будут работать далеко не идеально. При этом огромная популярность игры почти наверняка привлечёт к ней большое количество разработчиков, поэтому улучшения могут появляться достаточно быстро.

Тем не менее специалисты Digital Foundry не считают, что это серьёзно повлияет на продажи официальной версии. Большинство игроков, по их мнению, первоначально приобретут GTA VI на доступных консолях, а после выхода полноценного ПК-порта предпочтут официальную версию Rockstar с возможностями, которых может не быть у консольного варианта.

Таким образом, быстрый прогресс PS5-эмуляции действительно делает появление экспериментальных запусков GTA VI на ПК вполне вероятным, однако ожидать полноценную, стабильную и превосходящую консольную версию сразу после релиза Digital Foundry не советует.