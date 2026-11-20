Специалисты Digital Foundry оценили перспективы выхода GTA 6 на Nintendo Switch 2 и пришли к неутешительному выводу: простого снижения разрешения и качества графики для переноса игры на гибридную консоль будет недостаточно. По мнению технического редактора Джона Линнемана, Rockstar Games пришлось бы пойти на гораздо более серьёзные изменения, чтобы проект вообще смог работать на устройстве Nintendo.

Главная проблема заключается не столько в визуальных эффектах, сколько в масштабах игрового мира и нагрузке на процессор. GTA 6 использует сложную симуляцию, огромные территории и большое количество NPC. Даже современные домашние консоли испытывают трудности с обеспечением стабильной производительности: игра работает при 30 кадрах в секунду, не предлагая более высокой частоты даже на PS5 Pro.

Показательна и ситуация с Xbox Series S — самой слабой консолью текущего поколения от Microsoft. По наблюдениям Digital Foundry, в обычных игровых ситуациях и перестрелках производительность нередко колеблется в пределах 25–29 FPS. При этом Nintendo Switch 2 располагает ещё более скромными аппаратными возможностями, что делает потенциальный порт особенно сложной задачей.

«Если не вносить огромные изменения, я не вижу возможности, чтобы это работало на Switch 2», — заявил Линнеман. Иными словами, разработчикам пришлось бы оптимизировать не только графическую составляющую, но и саму симуляцию происходящего в открытом мире. Это может затронуть количество персонажей, поведение окружения и другие системы, которые формируют основную часть игрового опыта.

Впрочем, специалисты не называют перенос совершенно невозможным. Nintendo Switch 2 уже получила несколько технически впечатляющих портов, демонстрирующих, что грамотная адаптация позволяет запускать на гибридной консоли требовательные проекты. Однако GTA 6 представляет собой особый случай: её производительность зависит от множества взаимосвязанных систем, а не только от разрешения и качества текстур.

Пока Rockstar Games не объявляла о планах выпустить игру на Switch 2. Поэтому речь идёт исключительно о технической оценке специалистов Digital Foundry, а не о подтверждении или опровержении существования такого порта. И всё же нынешние показатели на PS5 и Xbox Series S дают понять: если GTA 6 когда-нибудь доберётся до консоли Nintendo, разработчикам, вероятно, придётся искать гораздо более радикальные решения, чем обычное графическое упрощение.