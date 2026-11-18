Анонс улучшений GTA VI для PS5 Pro вызвал неоднозначную реакцию игроков. Rockstar Games и PlayStation сделали акцент на повышении качества изображения, не упомянув о возможности увеличить частоту кадров. В результате многие остались разочарованы тем, что игра по-прежнему ограничена 30 FPS.

Более подробно сравнить версии для обеих консолей решила Digital Foundry. Согласно анализу специалистов, главное преимущество PS5 Pro заключается в заметно более качественной картинке благодаря технологии масштабирования PSSR. Если на стандартной PS5 игра работает в разрешении 1440p, то более мощная консоль Sony обеспечивает изображение, приближенное к 4K. В результате картинка выглядит чётче и позволяет лучше рассмотреть детали игрового мира.

По оценке Digital Foundry, PS5 Pro обеспечивает наиболее качественный консольный опыт в GTA VI. При этом обе версии работают с ограничением в 30 FPS. Rockstar, судя по всему, сделала ставку на визуальную составляющую и детализацию окружения, а не на более высокую частоту кадров. На PS5 Pro производительность в целом остаётся стабильной, хотя во время особенно масштабных взрывов возможны кратковременные просадки до 24 FPS.

Стандартная PS5 в некоторых ситуациях справляется хуже: например, при быстрой езде по улицам Вайс-Сити частота кадров может опускаться ниже привычной отметки. Во время особенно масштабных разрушений показатель способен снижаться до 23 FPS.

Таким образом, несмотря на одинаковое ограничение в 30 FPS, PS5 Pro предлагает заметно более качественное изображение и лучше справляется с тяжёлыми сценами. Для тех, кто собирается играть в GTA VI на консолях Sony, более мощная модель станет предпочтительным вариантом.