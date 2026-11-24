На консолях Xbox Series X|S был обнаружен глитч, позволяющий обойти ограничение в 30 FPS в GTA 6 с помощью функции Quick Resume. Эксперты Digital Foundry протестировали этот метод на обеих консолях и выяснили, что прирост производительности оказался незначительным: игре с трудом удаётся поддерживать частоту кадров, заметно превышающую целевой показатель.

Суть ошибки, о которой впервые сообщил пользователь Reddit, заключается в изменении частоты обновления экрана консоли с 60 Гц на 120 Гц во время вступительной последовательности игры. После этого игроку необходимо запустить другое приложение, а затем вернуться в GTA 6 через функцию Quick Resume.

По мнению специалистов Digital Foundry, этот процесс нарушает работу системной вертикальной синхронизации, что позволяет игре работать с разблокированной частотой кадров. Эксперты полагают, что для устранения проблемы потребуется вмешательство Microsoft, а не Rockstar Games. Недавнее обновление игры не закрыло данную уязвимость.

На Xbox Series X в ходе часового игрового сеанса средний показатель составил примерно 36–37 FPS. При быстром перемещении по миру частота кадров часто падала до 30 FPS; на шоссе она достигала около 40 FPS, а во время управления водным транспортом — приближалась к 45 FPS. Показатели в 50–60 FPS фиксировались только в тех случаях, когда камера была направлена ​​прямо в небо.

На Xbox Series S результаты оказались ещё хуже: частота кадров часто опускалась ниже 30 FPS даже в обычных условиях. При взгляде в небо показатель варьировался от 46 до 51 FPS.

Разблокировка частоты кадров также порождает ряд проблем. Скорость игрового процесса возрастает, как только производительность превышает 30 FPS (при этом на внутриигровые кат-сцены это не влияет). Задержка ввода сократилась примерно со 170 мс до 120 мс в сценах, где частота кадров приближалась к 40 FPS, однако неравномерность вывода кадров оставалась заметной даже при включённой технологии переменной частоты обновления VRR. Специалисты Digital Foundry также не обнаружили признаков использования динамического масштабирования разрешения, что подтверждает заявленные Rockstar показатели: 1440p для Series X и 720p для Series S.

В ходе анализа выяснилось, что основным «узким местом», ограничивающим производительность, является центральный процессор — особенно при расчётах поведения толпы в оживлённых локациях. По мнению Digital Foundry, ограничение частоты кадров на отметке 30 FPS позволяет добиться более стабильного игрового процесса. Для реализации режима с частотой 40 FPS потребовалась бы серьёзная оптимизация.