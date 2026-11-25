Grand Theft Auto 6 может стать очередным технически сложным портом для Nintendo Switch 2. Специалисты Digital Foundry считают, что игру можно адаптировать для консоли Nintendo и добиться производительности около 30 кадров в секунду, однако для этого Rockstar Games придётся пойти на серьёзные компромиссы.
По мнению Джона Линнемана из Digital Foundry, современные игры достаточно гибкие с технической точки зрения, чтобы их можно было масштабировать под менее мощное оборудование. Он считает, что при правильных изменениях GTA 6 вполне может работать на Switch 2.
В первую очередь разработчикам пришлось бы отказаться от системы отдельных прядей волос, которая уже нередко отсутствует в версиях игр для Switch 2. Кроме того, потребовалось бы значительно сократить симуляцию происходящего на расстоянии и упростить физику. Объекты и персонажи вдали от игрока могли бы обновляться гораздо реже, а трассировку лучей пришлось бы серьёзно переработать или заменить другими методами визуализации.
Однако главная проблема заключается не столько в графике, сколько в процессоре консоли. Ричард Лидбеттер из Digital Foundry отметил, что GTA 6 уже работает при 30 FPS на современных консолях, включая PS5 Pro, поскольку игра предъявляет исключительно высокие требования к оборудованию. Для запуска на Switch 2 пришлось бы существенно урезать симуляцию мира, чтобы приблизиться хотя бы к уровню Xbox Series S.
Такие ограничения могут повлиять и на GTA Online. Если процессор Switch 2 не сможет справляться с полноценной симуляцией мира, Rockstar, возможно, пришлось бы создавать отдельную версию онлайн-режима для этой консоли. Это стало бы серьёзным препятствием, учитывая, что GTA Online остаётся важным источником долгосрочного дохода компании.
Пока Rockstar Games не объявляла о планах выпустить GTA 6 на Nintendo Switch 2. Digital Foundry лишь считает такой порт технически возможным при значительных сокращениях. Специалисты сравнивают потенциальную адаптацию с переносом The Witcher 3 на оригинальную Switch, который наглядно показал, насколько сильно можно масштабировать крупную игру ради запуска на менее мощном устройстве.
да нормально выглядит, че они там на своем экранчике разглядят
даже про снитч пишут ,но не про ПК
Только не это.Не нужны на сыче эти помои!