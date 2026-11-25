Grand Theft Auto 6 может стать очередным технически сложным портом для Nintendo Switch 2. Специалисты Digital Foundry считают, что игру можно адаптировать для консоли Nintendo и добиться производительности около 30 кадров в секунду, однако для этого Rockstar Games придётся пойти на серьёзные компромиссы.

По мнению Джона Линнемана из Digital Foundry, современные игры достаточно гибкие с технической точки зрения, чтобы их можно было масштабировать под менее мощное оборудование. Он считает, что при правильных изменениях GTA 6 вполне может работать на Switch 2.

В первую очередь разработчикам пришлось бы отказаться от системы отдельных прядей волос, которая уже нередко отсутствует в версиях игр для Switch 2. Кроме того, потребовалось бы значительно сократить симуляцию происходящего на расстоянии и упростить физику. Объекты и персонажи вдали от игрока могли бы обновляться гораздо реже, а трассировку лучей пришлось бы серьёзно переработать или заменить другими методами визуализации.

Однако главная проблема заключается не столько в графике, сколько в процессоре консоли. Ричард Лидбеттер из Digital Foundry отметил, что GTA 6 уже работает при 30 FPS на современных консолях, включая PS5 Pro, поскольку игра предъявляет исключительно высокие требования к оборудованию. Для запуска на Switch 2 пришлось бы существенно урезать симуляцию мира, чтобы приблизиться хотя бы к уровню Xbox Series S.

Такие ограничения могут повлиять и на GTA Online. Если процессор Switch 2 не сможет справляться с полноценной симуляцией мира, Rockstar, возможно, пришлось бы создавать отдельную версию онлайн-режима для этой консоли. Это стало бы серьёзным препятствием, учитывая, что GTA Online остаётся важным источником долгосрочного дохода компании.

Пока Rockstar Games не объявляла о планах выпустить GTA 6 на Nintendo Switch 2. Digital Foundry лишь считает такой порт технически возможным при значительных сокращениях. Специалисты сравнивают потенциальную адаптацию с переносом The Witcher 3 на оригинальную Switch, который наглядно показал, насколько сильно можно масштабировать крупную игру ради запуска на менее мощном устройстве.