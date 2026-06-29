Digital Foundry считают, что GTA 6 на консолях получит режимы 30 и 40 к/с, но не 60

В новом выпуске подкаста, команда Digital Foundry вновь обсудила один из самых горячих вопросов вокруг GTA 6: реальны ли 60 кадров в секунду на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X. Их вывод остаётся довольно сдержанным — на текущем поколении консолей это выглядит крайне маловероятным.

Технические специалисты заявляют, что главное ограничение — процессор, а не графический чип. GTA 6 делает ставку на сложную симуляцию города: огромное количество NPC, продвинутый ИИ, физику, транспорт и систему освещения. Если игра упирается в CPU, то даже более мощная PS5 Pro не сможет просто «добавить» 60 к/с.

PS5 Pro обладает значительно более производительным GPU, однако процессор у неё лишь немного быстрее базовой PS5. Это означает, что прирост в первую очередь пойдёт на более высокое разрешение, качество трассировки лучей и стабильность изображения, а не на удвоение частоты кадров.

Rockstar, по мнению Digital Foundry, вряд ли захочет сильно урезать плотность трафика, количество прохожих, качество глобального освещения или другие ключевые элементы ради режима 60 к/с. Именно эти системы являются частью концепции GTA 6 и формируют ощущение «живого» мира.

При этом специалисты не исключают полностью появление альтернативных режимов. Если Rockstar действительно подготовила несколько графических пресетов, то возможны варианты вроде:

Режим качества с 30 к/с;

Режим 40 к/с для телевизоров с поддержкой 120 Гц;

Экспериментальный режим производительности с серьёзными компромиссами. Однако полноценные стабильные 60 к/с Digital Foundry считает маловероятными даже для PS5 Pro.

В итоге позиция Digital Foundry практически не изменилась: без серьёзного сокращения нагрузки на процессор добиться стабильных 60 к/с в GTA 6 на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X будет крайне сложно, а Rockstar, судя по её прошлым проектам, скорее предпочтёт максимально сохранить технологические возможности игры, чем жертвовать ими ради более высокой частоты кадров.