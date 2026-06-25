Digital Foundry впечатлены графикой GTA 6, но сомневаются, что изображения взяты с консолей

Rockstar Games выпустила новые изображения GTA 6, и, помимо более детального обзора Вайс-Сити, эти изображения демонстрируют, возможно, одну из самых значительных графических эволюций франшизы на сегодняшний день. Без типичного сжатия видеороликов новые материалы показывают впечатляющий уровень визуальной детализации, с абсолютным акцентом на широкое использование отражений, полученных с помощью трассировки лучей.

По данным Digital Foundry, практически все изображения демонстрируют эту технологию. Отражения появляются в лужах воды, кузовах автомобилей, стекле, витринах магазинов, кожаных сиденьях и даже на металлических поверхностях оружия. Главное преимущество этого метода — воспроизведение отражений объектов, которые даже не видны непосредственно на экране, чего более традиционные методы, такие как отражения в экранном пространстве (SSR), не могут убедительно достичь.

Среди наиболее впечатляющих примеров, замеченных на скриншотах, — чрезвычайно точные отражения в лужах под автомобилями, раскрывающие все детали днища машин и пейзажей, находящихся за пределами кадра. Фонтаны, бассейны и стеклянные фасады также отражают элементы окружающей среды с высокой степенью реализма, а окна и лобовые стекла благодаря системе трассировки лучей, реализованной в движке RAGE, одновременно сочетают прозрачность и отражения.

Но улучшения не ограничиваются только отражениями. Джейсон и Люсия появляются в нескольких сценах, демонстрирующих высокодетализированные модели, где волосы отрисованы по прядям, а не с использованием более простых текстурных техник. Эффекты глубины резкости, объёмное освещение, динамический туман и частицы дыма помогают создать сцены с большим ощущением глубины и реализма.

Несмотря на впечатляющее качество, до сих пор ведутся споры о том, какое оборудование использовалось для создания этих изображений. Digital Foundry считает, что снимки, вероятно, были сделаны во внутренней среде разработки с максимальными настройками графики и без ограничений производительности, присущих консолям. Тем не менее, широкое использование трассировки лучей усиливает ожидание того, что эта технология сыграет центральную роль в финальной версии игры.

При таком высоком уровне детализации остаётся вопрос, какая платформа использовалась для создания этих изображений. Следует отметить, что мы считаем маловероятным, что они представляют собой результаты в реальном времени, полученные на PS5, Xbox Series X или, в лучшем случае для консолей, PS5 Pro. Конечно, нам бы хотелось быть приятно удивлены, и на этот вопрос будет дан окончательный ответ после выхода игры. Однако во многих случаях сочетание безупречного качества изображения, предполагающего нативную отрисовку в разрешении 4K (или даже выше), и непоследовательного освещения персонажей на переднем плане вызывает сомнения в том, насколько это реально осуществимо на консольном оборудовании.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.