Digital Foundry впечатлены графикой GTA 6, но сомневаются, что изображения взяты с консолей

Rockstar Games выпустила новые изображения GTA 6, и, помимо более детального обзора Вайс-Сити, эти изображения демонстрируют, возможно, одну из самых значительных графических эволюций франшизы на сегодняшний день. Без типичного сжатия видеороликов новые материалы показывают впечатляющий уровень визуальной детализации, с абсолютным акцентом на широкое использование отражений, полученных с помощью трассировки лучей.
По данным Digital Foundry, практически все изображения демонстрируют эту технологию. Отражения появляются в лужах воды, кузовах автомобилей, стекле, витринах магазинов, кожаных сиденьях и даже на металлических поверхностях оружия. Главное преимущество этого метода — воспроизведение отражений объектов, которые даже не видны непосредственно на экране, чего более традиционные методы, такие как отражения в экранном пространстве (SSR), не могут убедительно достичь.
Среди наиболее впечатляющих примеров, замеченных на скриншотах, — чрезвычайно точные отражения в лужах под автомобилями, раскрывающие все детали днища машин и пейзажей, находящихся за пределами кадра. Фонтаны, бассейны и стеклянные фасады также отражают элементы окружающей среды с высокой степенью реализма, а окна и лобовые стекла благодаря системе трассировки лучей, реализованной в движке RAGE, одновременно сочетают прозрачность и отражения.
Но улучшения не ограничиваются только отражениями. Джейсон и Люсия появляются в нескольких сценах, демонстрирующих высокодетализированные модели, где волосы отрисованы по прядям, а не с использованием более простых текстурных техник. Эффекты глубины резкости, объёмное освещение, динамический туман и частицы дыма помогают создать сцены с большим ощущением глубины и реализма.
Несмотря на впечатляющее качество, до сих пор ведутся споры о том, какое оборудование использовалось для создания этих изображений. Digital Foundry считает, что снимки, вероятно, были сделаны во внутренней среде разработки с максимальными настройками графики и без ограничений производительности, присущих консолям. Тем не менее, широкое использование трассировки лучей усиливает ожидание того, что эта технология сыграет центральную роль в финальной версии игры.
При таком высоком уровне детализации остаётся вопрос, какая платформа использовалась для создания этих изображений. Следует отметить, что мы считаем маловероятным, что они представляют собой результаты в реальном времени, полученные на PS5, Xbox Series X или, в лучшем случае для консолей, PS5 Pro. Конечно, нам бы хотелось быть приятно удивлены, и на этот вопрос будет дан окончательный ответ после выхода игры. Однако во многих случаях сочетание безупречного качества изображения, предполагающего нативную отрисовку в разрешении 4K (или даже выше), и непоследовательного освещения персонажей на переднем плане вызывает сомнения в том, насколько это реально осуществимо на консольном оборудовании.
Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S.
Так эксперты с ПГ же уже провели исследования и выяснили что графика плохая)
простую трасировку отражений консли наверно смогут. тем более там есть пс5 про которая должна быть мощнее. что то сложное и тяжелое типа глобальной эллюминации наверно то нет.
тачка похожа на укороченную чайку кек
Прошу заметить, что все выводы сделаны на основе вышедших картинок только, без единого геймплейного видео, трейлера, да хотя бы скриншоты геймплея.
Хотя, раз это GTA, да ещё и GTAVI, то можно было ограничиться одним лишь обещанием RockStar, что игра выйдет тогда-то, когда-то, без подкрепления даже релизным фото. И всё равно, все бы уже предзаказали всё, не глядя. GTA же! Значит - качество!
А, на выходе БАЦ - новый жанр! Интерактивное кино GTA!
А почему отражение обода колеса под машиной квадратное?)
Там почти на всех фото куча шумов от RT эффектов, особенно на воде это заметно, "эксперты" видимо не увеличивали фото, чтобы разглядеть шумы.