Для GTA 6 официально подтверждён русский язык - как и раньше без озвучки

Сегодняшний день выдался невероятно насыщенными для поклонников Rockstar Games. Сеть буквально наводнила лавина информации. Нам рассказали детали грядущих предзаказов и подробностей Ultimate-издания, а также показали новые скриншоты. Однако на фоне этого потока наконец-то прояснилась судьба одного из самых важных вопросов для отечественных геймеров — наличие официальной локализации.

Как стало известно благодаря обновленной странице предзаказа Grand Theft Auto VI в цифровом магазине Xbox игра официально получит поддержку русского языка.

Как и предполагало большинство фанатов, Rockstar Games осталась непоколебима в своих корпоративных традициях. Локализация затронет исключительно текстовую составляющую проекта. Игрокам будут доступны переведенный интерфейс и русские субтитры. Сама озвучка останется строго на английском языке. Для студии это давно устоявшийся стандарт, который помогает разработчикам сохранять режиссерский замысел, аутентичный местный сленг неонового штата Леонида и оригинальную игру актеров. По крайне мере они именно так это оправдывали все эти годы.

Тем не менее, наличие лишь официального текстового перевода означает, что фанатским студиям локализации все равно будет чем заняться. В последние годы в отечественном сообществе произошел настоящий бум: инструменты на базе искусственного интеллекта для нейроозвучки стремительно развиваются, а независимые команды всё чаще выпускают высококачественный профессиональный русский дубляж для крупных проектов. Учитывая колоссальную популярность грядущей части GTA и доступность современных технологий, можно с уверенностью ожидать, что неофициальные русификаторы звука разного уровня качества начнут появляться в сети в кратчайшие сроки после релиза игры.