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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 3 337 оценок

Для GTA 6 вышел еще один небольшой патч размером 602 МБ - до релиза игры остаётся несколько дней

butcher69 butcher69

Rockstar Games начала распространять обновление 01.002.001 для Grand Theft Auto VI. Размер патча составляет около 602 МБ, однако сама игра пока ещё не вышла. Официальный релиз запланирован на 19 ноября 2026 года, хотя некоторые игроки смогут начать прохождение на день раньше.

Как сообщает аккаунт PlayStation Game Size в социальной сети X, обновление распространяется поэтапно. На момент публикации оно стало доступно примерно трети пользователей. В течение ближайших 12 часов его должны получить около 66% игроков, а полный охват ожидается в течение суток.

Официального списка изменений пока нет. Небольшой размер файла может указывать на технический характер обновления, однако без комментариев Rockstar Games нельзя точно сказать, какие именно исправления оно содержит.

Отдельно стоит учитывать разницу во времени выхода. Игроки из Новой Зеландии смогут получить доступ к GTA 6 уже 18 ноября, в зависимости от региональных настроек и условий цифрового магазина. На некоторых платформах, в частности Xbox, пользователи традиционно пытаются воспользоваться более ранним запуском, меняя регион консоли. Однако возможность покупки и запуска игры зависит от региональных ограничений соответствующего сервиса.

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