Разработчики проекта Leonida, занимающиеся неофициальным переносом Grand Theft Auto VI с Xbox Series X|S на компьютеры под управлением Windows, представили предварительные минимальные системные требования. Создатель проекта под ником REXD поделился ориентировочными характеристиками оборудования, необходимого для запуска игры на низких настройках графики.

Согласно опубликованной информации, минимальная конфигурация выглядит следующим образом:

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 30-й серии с 8 ГБ видеопамяти или аналогичная модель AMD.

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600 или сопоставимый процессор Intel.

Оперативная память: 16 ГБ DDR4 с частотой от 3200 МГц.

Накопитель: более 250 ГБ свободного пространства.

Управление: клавиатура, мышь и геймпад.

При этом разработчик уточнил, что видеокарт с 8 ГБ памяти должно хватить для низких настроек графики, однако полноценная поддержка такого оборудования может отсутствовать на начальном этапе. Также упоминается возможность запуска игры на Radeon RX 580, но с крайне низким качеством изображения. Для более комфортной работы рекомендуется использовать значительно более мощное оборудование.

Отдельно стоит отметить, что распространяемые в интернете сведения о GeForce GTX 1650 в качестве минимальной видеокарты не подтверждены опубликованными требованиями Leonida. Сравнение характеристик компьютеров с аппаратной начинкой Xbox Series S не позволяет достоверно оценить производительность неофициального порта, поскольку его работа потребует дополнительных механизмов совместимости и преобразования графических команд.

Кроме того, в документации Leonida указано, что для полной сборки проекта может потребоваться около 400 ГиБ свободного пространства. Значительная часть этого объёма используется для обработки и извлечения игровых ресурсов, поэтому требования к месту на накопителе зависят от выбранного способа сборки.

Сам проект основан на технологии статической рекомпиляции, позволяющей адаптировать исполняемый код консольной версии GTA VI для Windows. Разработчики также занимаются преобразованием графических шейдеров Xbox в формат SPIR-V для использования с Vulkan.

Впрочем, все представленные характеристики пока остаются предварительными. На момент публикации разработчики ещё не продемонстрировали полноценную работу GTA VI через Leonida, поэтому реальные требования к оборудованию, производительность и стабильность будущего порта остаются неизвестными.