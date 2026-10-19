До выхода GTA 6 остается ровно месяц и фанаты делятся правилами выживания до релиза долгожданной игры

До официального выхода Grand Theft Auto 6 остался ровно один месяц — премьера самого ожидаемого блокбастера десятилетия состоится уже 19 ноября 2026 года. В честь преодоления знаковой временной отметки в сообществе поклонников Rockstar Games зародился вирусный флешмоб. В социальных сетях игроки начали составлять шуточные инструкции по безопасности, призывая друг друга проявить максимальную осторожность в повседневной жизни, чтобы гарантированно дожить до заветной даты запуска.

Широкую известность набрал список из десяти правил выживания, опубликованный фанатским сообществом GTA 6 Info. Автор памятки с иронией напомнил, что после более чем десяти лет ожидания любая неосторожность за 30 дней до релиза будет непростительной ошибкой:

всегда смотреть по сторонам перед переходом дороги и обязательно пристегиваться в автомобиле;

не отвлекаться на переписки в смартфоне во время вождения;

избегать любых случайных уличных конфликтов и сомнительных потасовок;

не забираться на опасную высоту и не употреблять подозрительную пищу;

соблюдать режим сна и пить достаточное количество воды;

категорически избегать любых действий, начинающихся со слов «Смотри, как я умею!»;

отказаться от соблазна совершить «последний безрассудный поступок перед выходом GTA 6».

Игроки поддержали шутку, отметив, что предстоящий месяц станет «самым здоровым и безопасным периодом в их жизни»: комментаторы массово заявляют об отказе от ночных клубов, экстремального спорта и вредных привычек ради сохранения здоровья перед погружением в открытый мир штата Леонида.

Огромное нетерпение аудитории подогревают и регулярные откровения авторов о масштабах проекта — напомним, ранее Роб Нельсон рассказал о наполнении открытого мира в GTA 6.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. До конца тринадцатилетнего ожидания фанатам осталось продержаться считанные недели.