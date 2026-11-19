Каскадерша и актриса Виктория Ли, которая работала дублером Лусии в Grand Theft Auto 6, официально подтвердила свою роль и поделилась фотографией вместе с Манни Л. Перес (исполнительницей роли Лусии) и Диланом Рурком - исполнителем роли Джейсона.

На снимке, опубликованном Викторией, трое актеров позируют рядом. Это стало одним из самых явных подтверждений кастинга мужского протагониста, который до сих пор оставался предметом слухов. Это также подтвердил нидерландский филиал издания IGN.

Ранее Виктория Ли уже фигурировала в обсуждениях как возможная каскадёрша и актриса захвата движений Лусии: у неё был опыт работы дублером Манни Л. Перес в сериале "Закон и порядок. Специальный корпус", а в резюме значилась работа со студией Rockstar Games с 2020 года. Теперь она сама подтвердила участие в проекте и показала фото с основными актерами.