Джейсон, мужской протагонист грядущей GTA VI, воссоздан в 3D ©

Турецкий 3D-художник Хоссейн Диба (Hossein Diba), ранее продемонстрировавший 3D-модель женского протагониста GTA VI Люсии, представил еще одну модель персонажа, вдохновленную предстоящей игрой Rockstar Grand Theft Auto. На этот раз художник взялся за другого главного героя шестой части, протагониста мужского пола по имени Джейсон, показав реалистичную трехмерную модель персонажа.

Как и Люсия, модель основана на утечке материалов по GTA VI, которыми поделился пользователь teapotuberhacker на GTAForums в сентябре прошлого года.