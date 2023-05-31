Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 538 оценок

Джейсон, мужской протагонист грядущей GTA VI, воссоздан в 3D

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Gruz_
Новости

Турецкий 3D-художник Хоссейн Диба (Hossein Diba), ранее продемонстрировавший 3D-модель женского протагониста GTA VI Люсии, представил еще одну модель персонажа, вдохновленную предстоящей игрой Rockstar Grand Theft Auto. На этот раз художник взялся за другого главного героя шестой части, протагониста мужского пола по имени Джейсон, показав реалистичную трехмерную модель персонажа.

Как и Люсия, модель основана на утечке материалов по GTA VI, которыми поделился пользователь teapotuberhacker на GTAForums в сентябре прошлого года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Gamejoy

Круто получилось =) Особенно на фоне с черным челленджером...

4
TAPAKAH222

Ох, уж эти очередные... воссоздатели.

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Кто Кто

странно что белый, наверное транс

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