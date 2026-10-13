Джейсон Шрайер готовит эксклюзивный материал о GTA 6 - статья Bloomberg выйдет уже завтра, 14 октября

Игровой журналист Джейсон Шрайер анонсировал новую статью о GTA 6, которая выйдет на Bloomberg 14 октября. О предстоящей публикации стало известно из его платной рассылки и официальных публикаций в социальных сетях.
Новость быстро привлекла внимание фанатских сообществ, которые ждут любых новых подробностей о следующей части Grand Theft Auto. При этом пока неизвестно, чему именно будет посвящена статья и какие сведения в ней раскроют - но Джейсон обещает "важные новости".
Rockstar не анонсировала показ новых кадров или отдельную презентацию игры, поэтому связывать публикацию с возможным раскрытием геймплея, сюжета или других деталей GTA 6 преждевременно. Быть может он сможет подтвердить сроки выхода на ПК или расскажет о процессе разработки и что сейчас творится за закрытыми кулисами.
Остаётся дождаться публикации, чтобы узнать, какую информацию удалось получить Шрайеру и чем его новая статья сможет заинтересовать поклонников одной из самых ожидаемых игр последних лет.
Такой взгляд, будто она читает комментарии на Playground, где шеймят её тело
Сиськи мы уже видели. Удивить теперь нечем.