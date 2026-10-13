Джейсон Шрайер готовит эксклюзивный материал о GTA 6 - статья Bloomberg выйдет уже завтра, 14 октября

Игровой журналист Джейсон Шрайер анонсировал новую статью о GTA 6, которая выйдет на Bloomberg 14 октября. О предстоящей публикации стало известно из его платной рассылки и официальных публикаций в социальных сетях.

Новость быстро привлекла внимание фанатских сообществ, которые ждут любых новых подробностей о следующей части Grand Theft Auto. При этом пока неизвестно, чему именно будет посвящена статья и какие сведения в ней раскроют - но Джейсон обещает "важные новости".

Rockstar не анонсировала показ новых кадров или отдельную презентацию игры, поэтому связывать публикацию с возможным раскрытием геймплея, сюжета или других деталей GTA 6 преждевременно. Быть может он сможет подтвердить сроки выхода на ПК или расскажет о процессе разработки и что сейчас творится за закрытыми кулисами.

Остаётся дождаться публикации, чтобы узнать, какую информацию удалось получить Шрайеру и чем его новая статья сможет заинтересовать поклонников одной из самых ожидаемых игр последних лет.