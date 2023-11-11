Джейсон Шрайер ответил на упрек в том, что он заранее предупредил о грядущем анонсе Grand Theft Auto 6

Самым важным игровым событием этой недели, несомненно, является анонс новой игры в серии Grand Theft Auto. Всего за несколько часов до официального анонса Джейсон Шрайер, один из самых известных журналистов индустрии, сообщил о планах разработчиков. Правда, по последним данным, студия Rockstar осталась недовольна таким поворотом событий, а сам анонс, как предполагалось, должен был состояться позднее.

По словам основателя французского портала Rockstar Mag, анонс Grand Theft Auto 6 в среду был незапланированным ответом на появление сенсационного материала, опубликованного Bloomberg. По словам Криса Клиппеля, первоначально Rockstar намеревалась обнародовать эту тайну во второй половине текущей недели, но планы были изменены, чтобы противодействовать слухам.

Кроме того, Сэм Хаузер (соучредитель Rockstar Games) и Штраус Зельник (президент Take-Two) намерены начать внутреннее расследование, дабы раскрыть личность информатора. Пользуясь случаем, они напомнили всем сотрудникам, что разглашение конфиденциальной информации повлечет за собой серьезные юридические последствия.

На запись французского журналиста отреагировал сам Джейсон Шрайер. Журналист заявил, что опубликованный им текст никак не повлиял на работу студии Rockstar и что сама форма анонса осталась неизменной.

В качестве доказательства он привел отрывок из финансового отчета, в котором говорится о том, что авторы приветствовали анонс Grand Theft Auto 6. Как отмечает Шрайер, интервью с инвесторами по поводу финансовых результатов было проведено всего через несколько часов после официального анонса GTA 6, поэтому сводка должна была быть подготовлена гораздо раньше.