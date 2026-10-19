Джейсон Шрайер раскрыл новые подробности GTA 6 и рассказал о технологиях Rockstar, придуманных ещё в 2014 году

Rockstar придумала систему взаимодействия с неигровыми персонажами ещё в 2014 году — за много лет до выхода Red Dead Redemption 2 и задолго до релиза Grand Theft Auto 6. Изначально технологию разработали для второй игры, но она также показывает, как давно студия экспериментирует с более живыми игровыми мирами. Новыми подробностями поделился журналист Bloomberg Джейсон Шрайер после посещения Rockstar в Эдинбурге, где ему рассказали и о ходе разработки GTA 6.

Прототип подготовил Марк Теннант, вице-президент Rockstar по анимации. Сначала разработку показали Филу Хукеру, который опасался демонстрировать её руководителю разработки Робу Нельсону: тот был известен стремлением включать в игры амбициозные идеи, даже если их реализация требовала от команды много времени и сил. Однако Нельсон высоко оценил наработку и заявил, что она способна изменить подход к созданию игр и их миров.

Впоследствии эта система стала одной из особенностей Red Dead Redemption 2. Игроки могут удерживать L2 или LT, чтобы поприветствовать персонажа или спровоцировать его, самостоятельно выбирая способ общения с окружающими. Хотя Шрайер не подтвердил, что в GTA 6 появится именно такая механика, история её создания показывает, насколько давно Rockstar работает над более естественным взаимодействием с NPC.

Шрайер также раскрыл другие подробности GTA 6. Некоторые разработчики трудятся над игрой уже более 11 лет, а на ранних этапах команда занималась проектированием карты и изучением Майами. Период с 2019 по 2022 год оказался непростым для студии, однако в 2022–2023 годах ситуация начала улучшаться. По сравнению с GTA 5 улицы в новой игре будут уже и плотнее, а от альтернативного интерфейса выбора оружия разработчики в итоге отказались, вернувшись к привычному колесу.

Кроме того, расширенный показ GTA 6 на Netflix предложила сама Rockstar — идею выдвинул руководитель маркетинга Марк Адамсон. Внутри студии художникам также позволяют самостоятельно добавлять небольшие детали и элементы окружения, чтобы сделать игровой мир убедительнее. Rockstar даже рассматривала возможность открыть офис в Майами. Пока неизвестно, какие именно решения из прошлых проектов появятся в GTA 6, но новые сведения подчёркивают, насколько большое значение студия придаёт деталям и взаимодействию с игровым миром.