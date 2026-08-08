Джейсон Шрайер утверждает, что новостей о GTA 6 Online "в ближайшее время не ожидается"

Примечательно, что Rockstar и Take-Two до сих пор не упоминали о запуске новой Grand Theft Auto Online, приурочившемся к выходу GTA 6 в ноябре этого года. И теперь, по словам надёжного инсайдера и журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, в ближайшем будущем это не изменится.

В последнем видео на своем личном YouTube-канале Шрайер рассказывает о возможности взять интервью у главы Take-Two Штрауса Зельника о GTA 6. Прежде чем начать свою короткую беседу со Штраусом Зельником, он поделился интересной информацией: Rockstar и Take-Two не планируют обсуждать GTA Online «в ближайшее время».

Вот точная цитата Шрайера, которая звучит с 5:50 до 6:15 в его видео:

Take 2 обсуждает GTA 6 только в плане одиночной игры, а не GTA Online. Они вообще не говорили и не планируют говорить в ближайшее время о том, как будет выглядеть новая GTA Online.

При этом Шрайер не приписывает эту информацию Штраусу Зельнику и не указывает, откуда она взялась. Однако Шрайер — человек, который очень хорошо разбирается в индустрии, и он очень уверен в своём утверждении, что указывает на то, что он получил эту информацию из очень надёжного источника. Он не выдаёт это как предположение, догадку или даже собственное мнение — он заявляет это как факт.

Оригинальная GTA Online вышла через несколько недель после релиза основной игры, так что, возможно, Rockstar планирует нечто подобное, чтобы одиночная часть успела продаться десятками миллионов копий и стать доступной для всех, прежде чем новый онлайн-режим начнёт отнимать каждую минуту свободного времени. Или, может быть, GTA Online не будет заменена, а просто обновится, или останется в том же виде, что и сейчас.