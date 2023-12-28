"Джокер из Флориды" вернулся с новыми угрозами в адрес Rockstar и потребовал еще больше денег

"Джокер из Флориды" снова выходит на связь и, похоже, он еще не закончил с Rockstar Games. Лоуренс Салливан недавно опубликовал новое видео на TikTok и потребовал от студии 5 миллионов долларов за то, что он якобы использовал его образ для персонажа GTA 6.

Он дал Rockstar Games срок до 11 января 2024 года, чтобы выплатить ему деньги в качестве последнего предупреждения.

Как видно из ролика ниже, "Джокер из Флориды" еще раз пригрозил Rockstar Games и дал студии последнее предупреждение, чтобы она отреагировала на это. Вот что он сказал в 53-секундном видео на TikTok:

Прошли сумасшедшие дни, это последнее предупреждение. Я только что вернулся из Майами, только что вернулся из Калифорнии, поговорил с обоими моими еврейскими адвокатами... Мы отправим вам письмо, мы ждем ответа, и если мы не получим ответа после моего дня рождения, который будет 11 января 2024 года, мы предпримем судебные действия.

17 декабря 2023 года "Джокер из Флориды" пригрозил Rockstar крупным судебным иском, если студия не ответит ему в течение 48 часов. Он также объяснил, чем его дело отличается от дела Линдси Лохан.

Ранее он перекрасил свои волосы в фиолетовый цвет, чтобы походить на персонажа из трейлера Grand Theft Auto 6, а 13 декабря 2023 года пригрозил судебным иском, заявив, что у него есть неопровержимые доказательства.

Споры вокруг GTA 6 Florida Joker начались 9 декабря 2023 года, когда Лоуренс Салливан потребовал от разработчиков 2 миллиона долларов за то, что они якобы использовали его внешность для внутриигрового персонажа.