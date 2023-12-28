"Джокер из Флориды" вернулся с новыми угрозами в адрес Rockstar и потребовал еще больше денег

"Джокер из Флориды" снова выходит на связь и, похоже, он еще не закончил с Rockstar Games. Лоуренс Салливан недавно опубликовал новое видео на TikTok и потребовал от студии 5 миллионов долларов за то, что он якобы использовал его образ для персонажа GTA 6.
Он дал Rockstar Games срок до 11 января 2024 года, чтобы выплатить ему деньги в качестве последнего предупреждения.
Как видно из ролика ниже, "Джокер из Флориды" еще раз пригрозил Rockstar Games и дал студии последнее предупреждение, чтобы она отреагировала на это. Вот что он сказал в 53-секундном видео на TikTok:
Прошли сумасшедшие дни, это последнее предупреждение. Я только что вернулся из Майами, только что вернулся из Калифорнии, поговорил с обоими моими еврейскими адвокатами... Мы отправим вам письмо, мы ждем ответа, и если мы не получим ответа после моего дня рождения, который будет 11 января 2024 года, мы предпримем судебные действия.
17 декабря 2023 года "Джокер из Флориды" пригрозил Rockstar крупным судебным иском, если студия не ответит ему в течение 48 часов. Он также объяснил, чем его дело отличается от дела Линдси Лохан.
Ранее он перекрасил свои волосы в фиолетовый цвет, чтобы походить на персонажа из трейлера Grand Theft Auto 6, а 13 декабря 2023 года пригрозил судебным иском, заявив, что у него есть неопровержимые доказательства.
Споры вокруг GTA 6 Florida Joker начались 9 декабря 2023 года, когда Лоуренс Салливан потребовал от разработчиков 2 миллиона долларов за то, что они якобы использовали его внешность для внутриигрового персонажа.
Клоун из Флориды - правильнее ведь так.
Надо тоже в суд подать, вдруг там на какого-нибудь энписи похож буду 🤣...
Фрик из Флориды.
обычная пиар компания рокстаров. щас будут цирк разводить ради хайпа вокруг игры. Джокер небось уже получил кучу бабла от них. теперь отрабатывает свою роль
Халявщики тут как тут.
"поговорил с обоими моими еврейскими адвокатами"
Вот теперь мне страшно.
новое видео от Нытика из Флориды, который покрасился чтобы косплеить перса из игры с именем из комиксов
Надеоло это чмо уже
ещё какое чмо из Флориды
Флоридский клоун
А этот джокер сам то авторские права не нарушает ? Ведь явно использует образ джокера из DC, я к тому что образ то не им придуман, тоесть у него нет на него каких либо эксклюзивных прав
дурачок из кустов вылез :) соснет по ходу чего-то...
Ещё волосы перекрасил как в трейлере.)) он бы ещё татухи перебил бы, чтобы по максимуму наехать на них)) я ору)
Сначала 48 часов дал, теперь до 11 января. А после этой даты, что, будет на коленях умолять?
Интересно, а почему тогда Лукашенко не подал в суд на Mundfish за использование "Вовчика" в Атомном Сердце?
"Вовчика" делали не с Лукашенко, а с советского ученого. Близняшек с его жены.
Он просто хочет Джокера закосплеить.))
Он так и не сказал куда он вернулся из Майами и Калифорнии. Наверное в психушку.
Видимо адвокаты рассчитывают на полтора ляма на рыло.
О, они отреагируют, ещё как отреагируют. И новые преступления найдутся, помимо вымогательства и преследования "уважаемых людей". Будет долго работать на своих адвокатов, на их адвокатов, на компенсацию вреда маркетинговой компании. И кто знает, может чисто случайно он окажется в каком нибудь Техасе, обвинённый в чём нибудь что наказывается всякими интересными инъекциями:)))
Лошпед разукрашеный
вахах клоун
еще один кандидат в дурку, везет рокстарам на дураков
Я бы на месте фанатов, нашел бы урода и проверил как поживает его печень!
жаль что нагло обманутые покупатели гoвноремастеров коллективный иск конторке не вкатили
Хреновые у него адвокаты, раз не рассказали ему о его собственных нарушениях авторских прав в виду использования прообраза Джокера из DC, причем всех версий сразу, не говоря уже о использовании символа Бэтмена на своем лбу. Если он требует бабла с Rockstar, то в таком случае DС и Warner Bros. могут встречно требовать с него бабло, за нарушение авторских прав.
Надеюсь все оценили его театральный выход в кадр из еб*чих кустов)
эх, джокер уж не торт.
игра гоуноу ниочём для тинейджеров толерастов вот и пиар, шумиха ,типаякобы утечки , в реале что гта 3 ,4 ,5 одно и тоже дерьмецо !
В чем он не прав, разорит помоешную студию
У мужика реально просто ОГРОМНЫЕ яйца, в одиночку переть против ОГРОМНОЙ корпорации!!! Это вам не соевый и ноющий Сильверхенд из Гендербага 2077. Давай мужик, дави корпоратов, простой народ с тобой!!!
Да-да, знаменитые революционеры из тик-тока
Какую же ты чушь несешь, просто поразительно. На том же уровне, что и радфемки, лгбтшники, блмщики и прочие неадекватные меньшинства.
А тебе что, жалко зажратую корпорацию, которую интересуют только деньги, деньги, деньги? И кстати, не ты ли где-то писал, что фанатеешь от Гендербага 2077 и Сильверхенд твой любимый персонаж, который по своей сути, является вот этим самым Джокером из Флориды, только более инфантильным, ноющим и тупым? Или я тебя с кем-то спутал?
Арасака -старейшая мегакорпорация на планете и лидер в области безопасности. Сейчас — оружейный гигант, вовлечённый в конфликты на всех континентах. Благодаря новейшим технологиям и неограниченному капиталу «Арасака» может свободно реализовывать и свои политические амбиции.»
По описанию, почти "Rockstar Games".
Мне явно НЕ ЖАЛКО и НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЖАЛКО фрика, который пытается по левому выжать бабла и хайпануть. Хочешь денег - иди работай, производи товар и проси за этот товар сумму, которую считаешь справедливой. Людям это будет нужно - купят. Ты ноешь на корпорации, хотя сам же эти корпорации кормишь, неважно, большая это или маленькая корпорация, покупаешь ты у них Интернет или хлеб, или воду, или носки. Ты, как и все остальные, рождаете спрос, а корпорации уже делают предложения. Так что первое звено в величии корпораций - это простая пешка вроде тебя.
Отличная игра, проходил с удовольствием еще на релизе.
Чушь, выдуманная твоим больным воображением. Сильверхенд неплохой персонаж, но явно не лучший в игре и явно не мой любимчик.