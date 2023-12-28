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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 322 оценки

"Джокер из Флориды" вернулся с новыми угрозами в адрес Rockstar и потребовал еще больше денег

butcher69
Новости

"Джокер из Флориды" снова выходит на связь и, похоже, он еще не закончил с Rockstar Games. Лоуренс Салливан недавно опубликовал новое видео на TikTok и потребовал от студии 5 миллионов долларов за то, что он якобы использовал его образ для персонажа GTA 6.

Он дал Rockstar Games срок до 11 января 2024 года, чтобы выплатить ему деньги в качестве последнего предупреждения.

Как видно из ролика ниже, "Джокер из Флориды" еще раз пригрозил Rockstar Games и дал студии последнее предупреждение, чтобы она отреагировала на это. Вот что он сказал в 53-секундном видео на TikTok:

Прошли сумасшедшие дни, это последнее предупреждение. Я только что вернулся из Майами, только что вернулся из Калифорнии, поговорил с обоими моими еврейскими адвокатами... Мы отправим вам письмо, мы ждем ответа, и если мы не получим ответа после моего дня рождения, который будет 11 января 2024 года, мы предпримем судебные действия.

17 декабря 2023 года "Джокер из Флориды" пригрозил Rockstar крупным судебным иском, если студия не ответит ему в течение 48 часов. Он также объяснил, чем его дело отличается от дела Линдси Лохан.

Ранее он перекрасил свои волосы в фиолетовый цвет, чтобы походить на персонажа из трейлера Grand Theft Auto 6, а 13 декабря 2023 года пригрозил судебным иском, заявив, что у него есть неопровержимые доказательства.

Споры вокруг GTA 6 Florida Joker начались 9 декабря 2023 года, когда Лоуренс Салливан потребовал от разработчиков 2 миллиона долларов за то, что они якобы использовали его внешность для внутриигрового персонажа.

-23
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Клоун из Флориды - правильнее ведь так.

26
Canek77-93

Надо тоже в суд подать, вдруг там на какого-нибудь энписи похож буду 🤣...

4
InboxM

Фрик из Флориды.

0
Сyberpunk

обычная пиар компания рокстаров. щас будут цирк разводить ради хайпа вокруг игры. Джокер небось уже получил кучу бабла от них. теперь отрабатывает свою роль

9
Валерий Юриков

Халявщики тут как тут.

5
Кей Овальд

"поговорил с обоими моими еврейскими адвокатами"
Вот теперь мне страшно.

5
LaryOne

новое видео от Нытика из Флориды, который покрасился чтобы косплеить перса из игры с именем из комиксов

3
Сорью Аска Ленгли

Надеоло это чмо уже

2
MrJuravlesTi

ещё какое чмо из Флориды

0
BrainSpar

Флоридский клоун

2
nodas

А этот джокер сам то авторские права не нарушает ? Ведь явно использует образ джокера из DC, я к тому что образ то не им придуман, тоесть у него нет на него каких либо эксклюзивных прав

2
SuumMalumCuique

дурачок из кустов вылез :) соснет по ходу чего-то...

1
Сергей Понащенко

Ещё волосы перекрасил как в трейлере.)) он бы ещё татухи перебил бы, чтобы по максимуму наехать на них)) я ору)

1
Миханик Шестеренкин

Сначала 48 часов дал, теперь до 11 января. А после этой даты, что, будет на коленях умолять?

1
Кроллег

Интересно, а почему тогда Лукашенко не подал в суд на Mundfish за использование "Вовчика" в Атомном Сердце?

0
Sargal

"Вовчика" делали не с Лукашенко, а с советского ученого. Близняшек с его жены.

-3
Абдула Ибн Ебн Еб

Он просто хочет Джокера закосплеить.))

0
Shakodzyn

Он так и не сказал куда он вернулся из Майами и Калифорнии. Наверное в психушку.

0
Аристов--Черный
потребовал от студии 5 миллионов долларов...
...поговорил с обоими моими еврейскими адвокатами...

Видимо адвокаты рассчитывают на полтора ляма на рыло.

дал студии последнее предупреждение, чтобы она отреагировала на это

О, они отреагируют, ещё как отреагируют. И новые преступления найдутся, помимо вымогательства и преследования "уважаемых людей". Будет долго работать на своих адвокатов, на их адвокатов, на компенсацию вреда маркетинговой компании. И кто знает, может чисто случайно он окажется в каком нибудь Техасе, обвинённый в чём нибудь что наказывается всякими интересными инъекциями:)))

0
Апостлс

Лошпед разукрашеный

0
ALEX-220

вахах клоун

0
Kamishini1993

еще один кандидат в дурку, везет рокстарам на дураков

0
dangerous_beast

Я бы на месте фанатов, нашел бы урода и проверил как поживает его печень!

0
Wolfenstein

жаль что нагло обманутые покупатели гoвноремастеров коллективный иск конторке не вкатили

0
XpeH_B_naJIbTo
0
Cidrow

Хреновые у него адвокаты, раз не рассказали ему о его собственных нарушениях авторских прав в виду использования прообраза Джокера из DC, причем всех версий сразу, не говоря уже о использовании символа Бэтмена на своем лбу. Если он требует бабла с Rockstar, то в таком случае DС и Warner Bros. могут встречно требовать с него бабло, за нарушение авторских прав.

0
Anton Vasiljev

Надеюсь все оценили его театральный выход в кадр из еб*чих кустов)

эх, джокер уж не торт.

-2
ZendaLin

игра гоуноу ниочём для тинейджеров толерастов вот и пиар, шумиха ,типаякобы утечки , в реале что гта 3 ,4 ,5 одно и тоже дерьмецо !

-2
Twitch Stream Moments

В чем он не прав, разорит помоешную студию

-3
Авраам Линкольн

У мужика реально просто ОГРОМНЫЕ яйца, в одиночку переть против ОГРОМНОЙ корпорации!!! Это вам не соевый и ноющий Сильверхенд из Гендербага 2077. Давай мужик, дави корпоратов, простой народ с тобой!!!

-13
Генерал Говард

Да-да, знаменитые революционеры из тик-тока

3
OculusMortem

Какую же ты чушь несешь, просто поразительно. На том же уровне, что и радфемки, лгбтшники, блмщики и прочие неадекватные меньшинства.

0
Авраам Линкольн OculusMortem

А тебе что, жалко зажратую корпорацию, которую интересуют только деньги, деньги, деньги? И кстати, не ты ли где-то писал, что фанатеешь от Гендербага 2077 и Сильверхенд твой любимый персонаж, который по своей сути, является вот этим самым Джокером из Флориды, только более инфантильным, ноющим и тупым? Или я тебя с кем-то спутал?

-3
cuckold Авраам Линкольн

Арасака -старейшая мегакорпорация на планете и лидер в области безопасности. Сейчас — оружейный гигант, вовлечённый в конфликты на всех континентах. Благодаря новейшим технологиям и неограниченному капиталу «Арасака» может свободно реализовывать и свои политические амбиции.»

По описанию, почти "Rockstar Games".

2
OculusMortem Авраам Линкольн
А тебе что, жалко зажратую корпорацию, которую интересуют только деньги, деньги, деньги?

Мне явно НЕ ЖАЛКО и НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЖАЛКО фрика, который пытается по левому выжать бабла и хайпануть. Хочешь денег - иди работай, производи товар и проси за этот товар сумму, которую считаешь справедливой. Людям это будет нужно - купят. Ты ноешь на корпорации, хотя сам же эти корпорации кормишь, неважно, большая это или маленькая корпорация, покупаешь ты у них Интернет или хлеб, или воду, или носки. Ты, как и все остальные, рождаете спрос, а корпорации уже делают предложения. Так что первое звено в величии корпораций - это простая пешка вроде тебя.

И кстати, не ты ли где-то писал, что фанатеешь от Гендербага 2077

Отличная игра, проходил с удовольствием еще на релизе.

Сильверхенд твой любимый персонаж

Чушь, выдуманная твоим больным воображением. Сильверхенд неплохой персонаж, но явно не лучший в игре и явно не мой любимчик.

0