"Эффект Аватара": первые минуты GTA 6 сравнивают с кинематографической революцией 2009 года

Журналисты французского игрового издания поделились первыми впечатлениями от Grand Theft Auto VI. По их словам, самый первый момент запуска игры оставляет настолько глубокое и непередаваемое ощущение культурного шока, что его можно сравнить только с первым просмотром «Аватара» Джеймса Кэмерона в кинотеатрах в 2009 году.

Эмоциональный прорыв вместо сухих цифр:

В превью журналисты решили сместить акцент с сухих технических характеристик вроде разрешения или количества кадров в секунду. Главное, на чем заостряют внимание авторы, - это уникальное чувство входа в абсолютно новый, невиданный ранее виртуальный мир. GTA 6 ощущается не просто как аккуратная эволюция прошлых частей, а как полноценное начало новой эпохи для всей серии и игровой индустрии в целом.

Особое внимание в материале уделено невероятному уровню погружения. Окружение, детализация и интерактивность штата Леонида выполнены на таком высоком уровне, что игроки, скорее всего, будут проводить десятки часов, просто исследуя улицы, наблюдая за симуляцией жизни и взаимодействуя с миром, совершенно забыв про прохождение сюжетных заданий.

Судя по завышенным ожиданиям и первым отзывам прессы, Rockstar Games действительно готовит нечто невероятное: первое знакомство с GTA 6 обещает стать для геймеров одним из самых ярких и запоминающихся игровых событий десятилетия.