"Эффект Аватара": первые минуты GTA 6 сравнивают с кинематографической революцией 2009 года

Журналисты французского игрового издания поделились первыми впечатлениями от Grand Theft Auto VI. По их словам, самый первый момент запуска игры оставляет настолько глубокое и непередаваемое ощущение культурного шока, что его можно сравнить только с первым просмотром «Аватара» Джеймса Кэмерона в кинотеатрах в 2009 году.
Эмоциональный прорыв вместо сухих цифр:
- В превью журналисты решили сместить акцент с сухих технических характеристик вроде разрешения или количества кадров в секунду. Главное, на чем заостряют внимание авторы, - это уникальное чувство входа в абсолютно новый, невиданный ранее виртуальный мир. GTA 6 ощущается не просто как аккуратная эволюция прошлых частей, а как полноценное начало новой эпохи для всей серии и игровой индустрии в целом.
- Особое внимание в материале уделено невероятному уровню погружения. Окружение, детализация и интерактивность штата Леонида выполнены на таком высоком уровне, что игроки, скорее всего, будут проводить десятки часов, просто исследуя улицы, наблюдая за симуляцией жизни и взаимодействуя с миром, совершенно забыв про прохождение сюжетных заданий.
Судя по завышенным ожиданиям и первым отзывам прессы, Rockstar Games действительно готовит нечто невероятное: первое знакомство с GTA 6 обещает стать для геймеров одним из самых ярких и запоминающихся игровых событий десятилетия.
Это либо самовнушение, либо самообман, что они пишут, эти купленные издания просто позорны.
незнаю незнаю вот сейчас только что пересмотрел геймплей на пляже и заметил что -
Да теперь неигровой персонаж лежа в шезлонге может разговорить и двигать головой, но эти же анимации повторяют персонажи лежащие с ним рядом и это рушит мое погружение, где та