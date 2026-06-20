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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 844 оценки

Эффект GTA 6: анонс обложки за пару дней обошел по просмотрам God of War: Laufey и все трейлеры Summer Game Fest

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Согласно данным, опубликованным игровым блогером и контент-креатором Synth Potato, релиз обложки GTA 6 набрал больше просмотров, чем трейлер God of War: Laufey, и стал самым просматриваемым видео месяца. Примечательно, что статичная обложка превзошла по популярности все игровые анонсы Summer Game Fest.

Rockstar Games опубликовали анонс предзаказов и обложку предстоящей GTA 6 всего два дня назад, и это простое изображение мгновенно взорвало интернет, набрав более 8.5 миллионов просмотров. Оно обогнало по количеству просмотров даже полноценные трейлеры крупных релизов, представленных на Summer Game Fest. Это еще раз подчеркивает безумный уровень хайпа вокруг игры. Пользователи в соцсетях активно обсуждают феномен: многие отмечают, что GTA 6 - это культурное явление, которое интересует даже людей, далеких от игр. Ожидается, что игра, чей релиз намечен на 19 ноября, побьет множество рекордов.

16
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Комментарии:  20
Ваш комментарий
FilthyZachary

GTA 6 провалится и станет катастрофой в финансовом плане, ибо там полным полно повестки, начиная от бабы главного героя, заканчивая неграми на обложки!

16
Scorpion_GamePlay

Потому что это лучшее в этом году и ближайшие 10 лет.

5
Spunky Qadir

А где игра то, пока вижу шестой патч для оригинальной жта

4
nanouser1234

людям которым пофиг на игру, общий сбор!

3
BADR007
3
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