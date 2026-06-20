Эффект GTA 6: анонс обложки за пару дней обошел по просмотрам God of War: Laufey и все трейлеры Summer Game Fest

Согласно данным, опубликованным игровым блогером и контент-креатором Synth Potato, релиз обложки GTA 6 набрал больше просмотров, чем трейлер God of War: Laufey, и стал самым просматриваемым видео месяца. Примечательно, что статичная обложка превзошла по популярности все игровые анонсы Summer Game Fest.

Rockstar Games опубликовали анонс предзаказов и обложку предстоящей GTA 6 всего два дня назад, и это простое изображение мгновенно взорвало интернет, набрав более 8.5 миллионов просмотров. Оно обогнало по количеству просмотров даже полноценные трейлеры крупных релизов, представленных на Summer Game Fest. Это еще раз подчеркивает безумный уровень хайпа вокруг игры. Пользователи в соцсетях активно обсуждают феномен: многие отмечают, что GTA 6 - это культурное явление, которое интересует даже людей, далеких от игр. Ожидается, что игра, чей релиз намечен на 19 ноября, побьет множество рекордов.