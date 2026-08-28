Эффект GTA 6: количество просмотров на Netflix резко возросло, а число предзаказов приближается к 5 миллионам

Уровень ожидания GTA 6 был очевиден во время её специальной презентации на Netflix. По данным Sensor Tower, количество пользователей приложения Netflix в США выросло на 35% за час с начала трансляции по сравнению с часом, непосредственно предшествовавшим ей.
Рост также очевиден в других сравнениях. За тот же период использование приложения было примерно на 50% выше, чем в предыдущий день, и почти на 50% выше, чем в среднем за предыдущие 12 четвергов. В браузере влияние было ещё больше: трафик Netflix превысил средний показатель более чем на 125%.
Этот шаг вызвал нестабильность у некоторых пользователей как раз в тот момент, когда презентация GTA 6 стала доступна. Стратегия также была необычной для индустрии: Netflix получил презентацию первым, в то время как видео появилось на официальных каналах Rockstar на YouTube лишь несколько часов спустя.
В дополнение к данным Netflix, Sensor Tower представила новую оценку предзаказов GTA 6. Согласно данным, опубликованным компанией и опубликованным GamesBeat, уже зарезервировано около 4,6 миллиона копий, при этом 77% предзаказов приходится на версию для PlayStation.
Важно отметить, что эта цифра официально не подтверждена Rockstar или Take-Two. Sensor Tower работает с рыночными прогнозами через свою платформу Video Game Insights, которая отслеживает продажи и показатели игр на PlayStation, Xbox и ПК. Сама компания ведет специальный трекер для предварительных заказов GTA 6.
Высокая доля PlayStation обусловлена сильным присутствием PS5 в кампании игры. Презентация, показанная Netflix, по словам Rockstar, была полностью записана на PlayStation 5.
GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X. На данный момент Rockstar официально не анонсировала версию для ПК.
Кушайте, миллион мух не могут ошибаться
Неее, вы чёёё -- GTA 6 ведь никому не нужна. Подумаешь, трафик Netflix подскочил из-за наплыва зрителей трейлера GTA 6 и обрушил стабильность сервиса, а предзаказы уже достигли 4,6 миллиона, а ведь это *лять абсолютный рекорд. В общем "полный провал", расходимся.
Ух как же хейтерочки Рокстара смачно обделались.
Отдельная благодарность CyberLeek за увеличение интереса к игре.
Хейтерочкам только негативные эмодзи и остаётся ставить под моим комментом, ведь аргументов против нет.