Эффект GTA 6: количество просмотров на Netflix резко возросло, а число предзаказов приближается к 5 миллионам

Уровень ожидания GTA 6 был очевиден во время её специальной презентации на Netflix. По данным Sensor Tower, количество пользователей приложения Netflix в США выросло на 35% за час с начала трансляции по сравнению с часом, непосредственно предшествовавшим ей.

Рост также очевиден в других сравнениях. За тот же период использование приложения было примерно на 50% выше, чем в предыдущий день, и почти на 50% выше, чем в среднем за предыдущие 12 четвергов. В браузере влияние было ещё больше: трафик Netflix превысил средний показатель более чем на 125%.

Этот шаг вызвал нестабильность у некоторых пользователей как раз в тот момент, когда презентация GTA 6 стала доступна. Стратегия также была необычной для индустрии: Netflix получил презентацию первым, в то время как видео появилось на официальных каналах Rockstar на YouTube лишь несколько часов спустя.

В дополнение к данным Netflix, Sensor Tower представила новую оценку предзаказов GTA 6. Согласно данным, опубликованным компанией и опубликованным GamesBeat, уже зарезервировано около 4,6 миллиона копий, при этом 77% предзаказов приходится на версию для PlayStation.

Важно отметить, что эта цифра официально не подтверждена Rockstar или Take-Two. Sensor Tower работает с рыночными прогнозами через свою платформу Video Game Insights, которая отслеживает продажи и показатели игр на PlayStation, Xbox и ПК. Сама компания ведет специальный трекер для предварительных заказов GTA 6.

Высокая доля PlayStation обусловлена ​​сильным присутствием PS5 в кампании игры. Презентация, показанная Netflix, по словам Rockstar, была полностью записана на PlayStation 5.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X. На данный момент Rockstar официально не анонсировала версию для ПК.