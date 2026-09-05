Эффект GTA: YouTube смягчает правила монетизации видео с графическим насилием в играх

YouTube обновил свои правила монетизации графического насилия в играх, и это не случайно: изменение произошло всего за несколько месяцев до выхода GTA 6, запланированного на 19 ноября. Отныне видео, демонстрирующие жестокий геймплей с восьмой секунды и далее, могут претендовать на получение дохода от рекламы, открывая создателям контента возможность монетизировать освещение игры Rockstar Games, не вырезая тяжёлые сцены.

Сцены графического насилия, показанные в первые семь секунд видео, по-прежнему не подходят для монетизации. Однако всё, что появляется между восьмой и пятнадцатой секундой, будет попадать в стандартную категорию контента, пригодного для монетизации. Скрытое или размытое насилие, например, скрытое обезглавливание, также может приносить доход в соответствии с новыми правилами.

YouTube пошёл дальше и чётко определил, что он считает графическим насилием в играх: жестокие убийства или серьёзные травмы, сосредоточенные на телесных жидкостях или частях тела, включая обезглавливание и расчленение. Обычный игровой процесс с умеренным насилием, минимальным количеством крови или нереалистичными действиями остаётся в рамках параметров, принятых рекламодателями. Однако ограничением остаётся контент, созданный исключительно для шока; например, подборки, где игроки расправляются с группами NPC, по-прежнему могут быть полностью лишены монетизации.

Практические рекомендации, вытекающие из новых правил, просты: избегайте самых жестоких моментов в первые семь секунд и не используйте их в миниатюрах. Для тех, кто планирует освещение GTA 6, которая обещает стать одной из самых жестоких игр франшизы, этот временной промежуток становится техническим фактором, столь же важным, как и качество монтажа.

Стоит помнить, что в ноябре 2025 года YouTube начал устанавливать возрастные ограничения на определённый игровой контент с реалистичными персонажами и сценами, посвящёнными пыткам или массовому насилию над мирными жителями. Эти возрастные ограничения остаются отдельными от обновлённых правил монетизации, а это значит, что видео может быть монетизируемым и при этом требовать подтверждения возраста в зависимости от контента.

Платформа также уточнила случаи, когда реклама по-прежнему отклоняется, независимо от продолжительности сцен:

Сексуальное насилие

Графические пытки

Нападения на почве ненависти

Насилие в отношении несовершеннолетних

Нападения на реальных людей, имена которых известны

Кроме того, YouTube одновременно обновил свои правила в отношении рекреационных наркотиков. Платформа подтвердила, что «игровой контент и контент, в котором показано употребление, продажа и продвижение рекреационных наркотиков, теперь могут приносить доход от рекламы», что является ещё одним важным моментом для создателей, планирующих освещать GTA 6.

Выход GTA 6 на PS5 и Xbox Series S|X запланирован на 19 ноября 2026 года.