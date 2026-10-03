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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
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Экс-глава PlayStation о GTA 6: "Такой масштаб повторит лишь следующая часть"

KoRnEr KoRnEr

Ожидания от GTA 6 настолько высоки, что, по мнению бывшего главы PlayStation Шухея Йошиды, превзойти их сможет только будущая часть серии. В одном из недавних подкастов его попросили прокомментировать, есть ли шанс у другой игры повторить успех GTA 6.

«Спустя 15 лет, возможно, выйдет GTA 7. Посмотрим», — ответил Йошида.

Он подчеркнул, что масштаб Grand Theft Auto за последние годы стал настолько велик, что конкурировать с ним по уровню хайпа практически невозможно. Выход GTA 7 в ближайшее время маловероятен — особенно если учитывать промежуток между GTA 5 и GTA 6.

Главная игра 2026 года уже известна - трейдеры ставят на безоговорочную победу GTA 6 на The Game Awards и других премиях

Йошида также прокомментировал возможность того, что китайская игра сможет достичь уровня GTA 6. По его мнению, такие проекты, как Black Myth: Wukong, наглядно демонстрируют реальную китайскую аудиторию игроков, и этот сегмент рынка не следует недооценивать. Однако сравниться с GTA по глобальному влиянию им пока не под силу.

Black Myth: Wukong разошлась тиражом свыше 30 млн копий - более половины продаж пришлись на зарубежные рынки

Остаётся только наблюдать, насколько успешной окажется GTA 6 после релиза. Игра, безусловно, должна принести миллиарды долларов и установить новый рекорд для всей индустрии.

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