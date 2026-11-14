Экс-разработчик Rockstar: Sony и Microsoft не могут конкурировать с GTA, потому что им "наплевать на игры"

Бывший художник-оформитель Rockstar с 12-летним стажем Дэвид О'Рейли заявил, что секрет успеха студии — в сохранении опытных сотрудников и отказе от цикла «увольнение и повторный найм». По его словам, Sony, Microsoft и другие крупные издатели сосредоточены на деньгах, а не на играх, тогда как Rockstar почти 27 лет бережёт накопленные знания.

Rockstar Games десятилетиями выпускает высококачественные игры, а серия GTA настолько опережает конкурентов, что мало кто пытается с ней сравниться. Дэвид О'Рейли, проработавший в студии 12 лет, объяснил, в чём причина.

«Sony, Microsoft, все эти крупные издатели… они сосредоточены на деньгах. Им наплевать на игры. Не заблуждайтесь, им наплевать на создание игровых продуктов».

По его словам, ключевое отличие Rockstar — отказ от практики массовых увольнений ради сокращения расходов с последующим повторным наймом. Вместо этого компания сохраняет «базу знаний»: опытных сотрудников, которые остаются и передают expertise. За последние 27 лет студия почти полностью сохранила накопленный опыт, что стало важным конкурентным преимуществом.

О'Рейли отмечает: доказательств того, что увольнения приносят пользу Sony или Microsoft, практически нет. Скорее наоборот — многие крупные франшизы Xbox и PlayStation пришли в упадок после ухода ключевых сотрудников.

При этом Take-Two, владеющая Rockstar, тоже ставит деньги на первое место, но предоставила студии полную творческую свободу. Rockstar — «золотая жила» для издателя, поэтому тот избегает вмешательства в успешную формулу. Бюджет и ресурсы студии также сыграли роль в превращении GTA и других франшиз в гигантов индустрии.