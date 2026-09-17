Экс-сотрудник Rockstar про GTA 6: "Местами игра выглядит устаревшей и странной, но она всё равно станет успешной"

Наверняка после недавней расширенной демонстрации геймплея GTA 6 у многих игроков закрались мысли, что проект не принесет какого-то феноменального прорыва в привычный игровой процесс. В ноябре нас ждет огромный экшен с открытым миром, массой возможностей и сюжетом на десятки часов, но без кардинальной революции. И об этом прямо заявил бывший сотрудник Rockstar Games Майк Йорк, успевший в свое время поработать над Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2.

В беседе с изданием TechRadar ветеран индустрии поделился впечатлениями от 27-минутного показа игры. Отметив масштаб и проработку мира, Йорк тем не менее обратил внимание на то, что отдельные элементы в игре будут «устаревшими и странными». В первую очередь он конечно же отметил интерфейс, который диссонирует с общим визуальным тоном и привычным стилем студии. Разработчик добавил, что команда Rockstar обладает достаточными ресурсами для редизайна спорных элементов до релиза, однако вряд ли станет тратить на это время сейчас, когда все силы брошены на финальную полировку и устранение критических багов.

Также аниматор подробно проанализировал химию между протагонистами Джейсоном и Люсией. Йорк охарактеризовал Джейсона как более сдержанного и осторожного стратега, в то время как напористая Люсия берет на себя роль заводилы в перестрелках и пытается вытащить напарника из его зоны комфорта.

Отдельно Йорк коснулся атмосферы строжайшей секретности внутри компании. По его словам, руководство прививает сотрудникам панический страх перед публичностью. Многие разработчики в студии принципиально не ведут личные страницы в социальных сетях, чтобы случайно не спровоцировать утечки конфиденциальных данных.

Несмотря на неизбежные шероховатости на старте, экс-разработчик уверен в грандиозном успехе боевика. Как считает Йорк, игра легко повторит путь GTA 5: ее продолжат развивать патчами на протяжении многих лет, а сетевой режим со временем превратится в постоянно эволюционирующую метавселенную, которая удержит миллионы пользователей на целое десятилетие.

К слову, мысли о долгосрочном будущем сетевой платформы разделяют и другие выходцы студии — ранее бывший разработчик Rockstar предсказал появление возможности зарабатывать реальные деньги в GTA 6 Online.

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.