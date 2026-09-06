Экс-сценарист Valve назвал главную проблему Rockstar после выхода GTA 6

Бывший сценарист Valve Чет Фалисек считает, что после выхода GTA 6 перед Rockstar Games встанет серьёзная проблема — разработчикам придётся убедить многомиллионную аудиторию GTA Online перейти в новый мультиплеер, если он действительно появится.

По мнению Фалисека, сделать это будет крайне сложно. Многие игроки годами развивали своих персонажей в GTA Online, приобрели огромное количество внутриигровых предметов и потратили реальные деньги, поэтому просто отказаться от старого прогресса ради новой версии будет непросто.

В качестве возможных вариантов он рассматривает закрытие GTA Online, постепенный перевод игроков в новую версию или существование двух мультиплееров одновременно. Однако каждый из этих сценариев может вызвать недовольство аудитории. Особенно сложно будет объяснить игрокам, зачем им переходить в GTA VI Online, если GTA Online уже предлагает огромный объём контента.

Фалисек также считает, что одной из главных причин перехода станет новая система монетизации. Rockstar придётся придумать достаточно убедительный способ заставить игроков снова тратить деньги в новом мультиплеере, не вызвав при этом негативной реакции.

По мнению бывшего сценариста Valve, именно поэтому Rockstar пока почти не говорит о GTA VI Online. Компания может намеренно отложить обсуждение мультиплеера до выхода игры, чтобы не отвлекать внимание от одиночной кампании и не провоцировать игроков раньше времени.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Rockstar пока не раскрыла планы относительно GTA VI Online и не объявила дату выхода ПК-версии.