Орнитолог и автор журнала Audubon Николас Лунд изучил птичий мир GTA VI и остался впечатлён тем, насколько точно Rockstar Games воссоздала фауну южной Флориды. В отличие от большинства игроков, занятых ограблениями и погонями, он взял в руки бинокль и решил собрать все 60 видов птиц, доступных в игровом журнале.

На поиски ушло немало времени: за первые восемь часов Лунд обнаружил 50 видов, а оставшихся нашёл следующим утром, посетив зоопарк, ферму и водохранилище на севере карты, где ему встретилась сова.

Особенно эксперта впечатлило распределение птиц по территории штата Леонида. Разработчики не стали размещать их случайным образом: цапли, чайки и другие водоплавающие птицы встречаются преимущественно на южном побережье, тогда как некоторые виды дятлов и лесных птиц обитают севернее.

Внимание к деталям заметно и в поведении животных. В издании WIRED обратили внимание на то, что вороны преследуют хищных птиц, а попугаи чистят перья, сидя на линиях электропередачи.

Впрочем, не всё в игре соответствует действительности. По словам Лунда, некоторые исчезающие виды встречаются здесь гораздо чаще, чем в природе. Кроме того, над горой Калага пролетает беркут, хотя во Флориде эта птица крайне редка.

Эксперт также подтвердил, что собрать все 60 видов можно без прохождения сюжетной кампании. В этом GTA VI отличается от Red Dead Redemption 2, где некоторые животные были доступны только на острове Гуарма, открывающемся ближе к концу истории.

По словам Лунда, наблюдение за птицами в GTA VI удивительно напоминает его собственный опыт во Флориде: пение пернатых заглушают автомобильные гудки, рёв моторов и ругань водителей.