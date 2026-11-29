Орнитолог и автор журнала Audubon Николас Лунд изучил птичий мир GTA VI и остался впечатлён тем, насколько точно Rockstar Games воссоздала фауну южной Флориды. В отличие от большинства игроков, занятых ограблениями и погонями, он взял в руки бинокль и решил собрать все 60 видов птиц, доступных в игровом журнале.
На поиски ушло немало времени: за первые восемь часов Лунд обнаружил 50 видов, а оставшихся нашёл следующим утром, посетив зоопарк, ферму и водохранилище на севере карты, где ему встретилась сова.
Особенно эксперта впечатлило распределение птиц по территории штата Леонида. Разработчики не стали размещать их случайным образом: цапли, чайки и другие водоплавающие птицы встречаются преимущественно на южном побережье, тогда как некоторые виды дятлов и лесных птиц обитают севернее.
Внимание к деталям заметно и в поведении животных. В издании WIRED обратили внимание на то, что вороны преследуют хищных птиц, а попугаи чистят перья, сидя на линиях электропередачи.
Впрочем, не всё в игре соответствует действительности. По словам Лунда, некоторые исчезающие виды встречаются здесь гораздо чаще, чем в природе. Кроме того, над горой Калага пролетает беркут, хотя во Флориде эта птица крайне редка.
Эксперт также подтвердил, что собрать все 60 видов можно без прохождения сюжетной кампании. В этом GTA VI отличается от Red Dead Redemption 2, где некоторые животные были доступны только на острове Гуарма, открывающемся ближе к концу истории.
По словам Лунда, наблюдение за птицами в GTA VI удивительно напоминает его собственный опыт во Флориде: пение пернатых заглушают автомобильные гудки, рёв моторов и ругань водителей.
Сколько же подобного гoвна нас ещё ожидает, причём минимум года три.. "интересные" факты, личные воспоминания каждого из 10000 сотрудников рокстара, любой высер в интернете актёров озвучки и тп
да кому нужны "60 видов птиц" и прочей требухи ЦЕНОЙ 200 гигового установщика?! Тем более на фоне цен на память накопителей в том числе. Этих мелочей почти никто не замечает (я про травку, птичек и т д кроме задротов) а качать 200 гиг установщика не у всех даже место есть! Тем более что сама установленная игра со всеми этими не нужными мелочами будет и под 500гиг! Повторюсь - одна игра! А если у вас несколько игр в которые вы играете постоянно то какой диск Вам нужен?
Сегодня для игр уже нужны не просто ССД а желательно м2. А с такими манцами гигового диска ДАЖЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИГР уже маловато. Вы цены видели? Вот я и спрашиваю - ЗАЧЕМ МНЕ В ЭКШН ИГРЕ 60 видов , мать их, ПТИЦ?!
Самый проработанный и детализированный открытый мир на ближайший десяток лет.