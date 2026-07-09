Эксперт предупредил: долгие игровые сессии в Grand Theft Auto 6 могут сказаться на мужском здоровье

Медицинский эксперт Эннелиз Кадена заявила, что продолжительные игровые сессии в Grand Theft Auto 6 могут косвенно повлиять на уровень тестостерона у мужчин. При этом проблема связана не с самой игрой, а с образом жизни во время длительных марафонов.
По словам специалиста, после выхода крупных релизов многие игроки начинают меньше спать, чаще питаются фастфудом, злоупотребляют энергетиками, мало двигаются и проводят почти все время в помещении. Именно эти факторы способны негативно сказаться на выработке тестостерона.
Эксперт подчеркнула, что несколько дней за GTA 6 сами по себе не приведут к гормональным нарушениям. Однако если подобный режим станет привычкой, это может сказаться на здоровье.
Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября. Аналитики ожидают, что игра станет одним из самых успешных запусков в истории индустрии.
Спасибо, Кэп! А если 20 часов подряд читать Канта, питаясь чипсами, тестостерон взлетит до небес?
Этот эксперт Эннелиз Кадена решила просто похайпиться на фоне игры
О как... А эксперт случаем не из отдела маркетинга. Ещё скажите что шишка будет стоять 24\7 и вырастет до уровня "сбиваю спутники своей палкой".
Получается я уже лет как 20 не мужчина
Эксперт: "Долго играть вредно".