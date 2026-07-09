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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 931 оценка

Эксперт предупредил: долгие игровые сессии в Grand Theft Auto 6 могут сказаться на мужском здоровье

IKarasik IKarasik

Медицинский эксперт Эннелиз Кадена заявила, что продолжительные игровые сессии в Grand Theft Auto 6 могут косвенно повлиять на уровень тестостерона у мужчин. При этом проблема связана не с самой игрой, а с образом жизни во время длительных марафонов.

По словам специалиста, после выхода крупных релизов многие игроки начинают меньше спать, чаще питаются фастфудом, злоупотребляют энергетиками, мало двигаются и проводят почти все время в помещении. Именно эти факторы способны негативно сказаться на выработке тестостерона.

Эксперт подчеркнула, что несколько дней за GTA 6 сами по себе не приведут к гормональным нарушениям. Однако если подобный режим станет привычкой, это может сказаться на здоровье.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября. Аналитики ожидают, что игра станет одним из самых успешных запусков в истории индустрии.

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Комментарии:  18
Ваш комментарий
North235

Спасибо, Кэп! А если 20 часов подряд читать Канта, питаясь чипсами, тестостерон взлетит до небес?

7
Giggity
При этом проблема связана не с самой игрой, а с образом жизни во время длительных марафонов.

Этот эксперт Эннелиз Кадена решила просто похайпиться на фоне игры

7
Fyrix
косвенно повлиять на уровень тестостерона у мужчин

О как... А эксперт случаем не из отдела маркетинга. Ещё скажите что шишка будет стоять 24\7 и вырастет до уровня "сбиваю спутники своей палкой".

5
KeshaGod97
многие игроки начинают меньше спать, чаще питаются фастфудом, злоупотребляют энергетиками, мало двигаются и проводят почти все время в помещении. Именно эти факторы способны негативно сказаться на выработке тестостерона.

Получается я уже лет как 20 не мужчина

2
ZAUSA

Эксперт: "Долго играть вредно".

1
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