Эксперты прогнозируют старт предзаказов GTA 6 на уровне $1 млрд за первый час

Ожидаемый старт кампании предзаказов Grand Theft Auto 6 может переписать историю игровой индустрии еще до своего официального релиза. Аналитики прогнозируют лавинообразный спрос со стороны потребителей сразу после открытия ранних продаж, намеченного на 25 июня.

В частности, инсайдер Том Хендерсон в рамках подкаста Insider Gaming предположил, что тайтл преодолеет отметку в 1 миллиард долларов выручки всего за стартовые 60 минут. По его оценкам, в первые же 60 минут геймеры оформят от 12 до 14 миллионов копий. Для сравнения, легендарной GTA V на достижение этой же финансовой отметки в свое время потребовалось три дня.

Параллельно инвестиционные аналитики делятся еще более масштабными финансовыми моделями. Аналитики из Piper Sandler утверждают, что в первый день полноценного релиза может быть реализовано более 46 миллионов копий игры. Это принесет разработчикам около 3 миллиардов долларов выручки всего за 24 часа. Если эти ожидания оправдаются, запуск шестой части Grand Theft Auto официально станет самым крупным и прибыльным стартом в истории всей мировой индустрии развлечений.

Информационный фон вокруг проекта заметно обострился после недавней презентации официального бокс-арта игры. Ожидается, что одновременно с открытием предзаказов 25 июня разработчики опубликуют официальный прайс-лист, а также представят новый демонстрационный трейлер.

Напомним, что релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.