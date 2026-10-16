Эксперты усомнились в качестве HDR в GTA 6: анализ трейлера не выявил дополнительных деталей в ярких участках

Свежий трейлер Grand Theft Auto VI вызвал вопросы у специалистов по HDR и тональному отображению. После покадрового анализа они предположили, что Rockstar могла использовать упрощённый способ преобразования изображения из SDR в HDR, который не позволяет раскрыть преимущества расширенного динамического диапазона.

Эксперт по HDR и тональному отображению Филиппо Тарпини изучил ролик и обратил внимание на несколько проблем с цветопередачей. В частности, яркие синие оттенки в сцене с бассейном приобретают фиолетовый оттенок, а вокруг источников света заметны дефекты цветовых градиентов — так называемый бандинг. При корректировке уровней изображения эти артефакты становятся ещё заметнее.

Тарпини предположил, что Rockstar могла использовать тональное отображение AgX. Этот метод стал популярным среди разработчиков, поскольку более ранние решения, включая Hable и ACES, уже не всегда отвечают современным требованиям к изображению. Однако у AgX есть существенный недостаток: официальной реализации для HDR у него нет, а адаптация алгоритма к расширенному динамическому диапазону остаётся непростой задачей.

Эксперт также продемонстрировал, как можно скорректировать оттенки красного в трейлере, сделав их более оранжевыми и менее розовыми. По его словам, подобные проблемы можно исправить на уровне кода игры, хотя для качественной настройки потребовалась бы более тщательная работа с цветами.

Другой специалист, MusaRenoDX, обратил внимание на отсутствие дополнительных деталей в ярких участках HDR-изображения. Это может указывать на использование обратного тонального отображения — метода, при котором SDR-картинку адаптируют к HDR, вместо того чтобы изначально формировать изображение с полноценным расширенным динамическим диапазоном. Если предположение верно, HDR в GTA 6 может оказаться скорее формальным улучшением, чем полноценной реализацией технологии.

Впрочем, пока речь идёт лишь об анализе трейлера, а не самой игры. Окончательно оценить качество HDR можно будет после релиза. Даже если обнаруженные недостатки подтвердятся, исправить их на ПК потенциально будет проще после выхода соответствующей версии игры, которая, по слухам, может появиться в первом квартале 2027 года.

Пока Rockstar не раскрывала подробностей реализации HDR в GTA 6. Поэтому делать окончательные выводы о качестве изображения преждевременно, хотя результаты анализа трейлера уже вызвали вопросы у специалистов.