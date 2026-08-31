ElRubius раскрыл необычную механику GTA VI: сигареты будут восстанавливать шкалу концентрации

Испанский стример ElRubius, побывавший на закрытой демонстрации Grand Theft Auto VI, рассказал о нескольких деталях игры, которые не попали в показанный Rockstar Extended Look. Одной из самых необычных стала механика курения: игрок сможет покупать сигареты, а сама анимация будет длиться значительно дольше, чем в Red Dead Redemption 2.

По словам ElRubius, курение будет постепенно заполнять специальную шкалу концентрации, работающую по принципу Dead Eye из Red Dead Redemption 2. Таким образом, сигареты станут не просто декоративным элементом или частью анимации персонажа, а будут связаны с одной из игровых механик. При этом стример отметил, что процесс курения в GTA VI будет показан значительно подробнее.

ElRubius также рассказал, что в игре появится возможность взаимодействовать с NPC через специальное меню. По его словам, у прохожих будет значительно больше реплик, чем в Red Dead Redemption 2, а плотность NPC в некоторых местах окажется очень высокой. При этом детей среди обычных персонажей мира GTA VI не будет.

Ещё одной особенностью станет использование личного автомобиля в качестве мобильного хранилища. В багажнике можно будет держать тяжёлое оружие и дополнительные комплекты одежды, а сам автомобиль получится вызвать к текущему местоположению через приложение на телефоне. По словам ElRubius, эта система напоминает то, как в Red Dead Redemption 2 работала лошадь.

Стример также рассказал о возможности вручную управлять вращением персонажа во время прыжка в воду. Кроме того, он подтвердил, что некоторые механики, показанные ему во время закрытой демонстрации, Rockstar не стала включать в Extended Look.

При этом все перечисленные сведения основаны на рассказе ElRubius о предварительной демонстрации GTA VI. Rockstar Games пока не публиковала отдельного официального подтверждения этих деталей, поэтому их следует воспринимать как описание стримером увиденного на закрытом показе.