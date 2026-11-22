Разработчик и моддер под ником arkari опубликовал в соцсети X ролик с демонстрацией карты из Grand Theft Auto VI, запущенной на ПК внутри мультиплеерной платформы FiveM на базе Grand Theft Auto V. По утверждению автора, в основу порта легли файлы из недавней утечки консольной версии игры для Xbox. Энтузиаст не ограничился закрытым тестом и открыл публичный сервер, предложив всем желающим самостоятельно прогуляться по перенесенным локациям.

Конвертировал карту GTA VI для Xbox в файлы, совместимые с GTA V, и запустил ее в FiveM. Проект все еще дорабатывается, однако исследовать локацию можно уже сейчас.

- arkari, автор порта

На опубликованных кадрах запечатлен запуск проекта в оконном режиме со стандартным интерфейсом GTA V, колесом выбора оружия и счетчиком производительности в верхней панели, показывающим от 73 до 185 кадров в секунду при потреблении 6.4 ГБ видеопамяти. Из-за технических особенностей переноса на мини-карте и в правом нижнем углу экрана продолжают отображаться названия районов из оригинального Лос-Сантоса вроде Del Perro Beach, Rockford Hills и Grand Senora Desert.

Ранее arkari уже демонстрировал нативный рендеринг этих же ассетов на ПК через собственный просмотрщик с базовыми шейдерами, а перенос геометрии в движок GTA V позволил походить по карте в привычном игровом окружении.

Публикация вызвала оживленную дискуссию среди пользователей X. Часть комментаторов поблагодарила автора за работу и попросила выпустить проект в виде отдельной модификации для одиночного режима или объединить его с картой GTA V, а также предложила перенести миссии ради создания демейка GTA VI до выхода официальной ПК-версии. В то же время скептики усомнились в подлинности утекших исходников для Xbox, называя проект фейком.

Наиболее частым замечанием в обсуждении стали предупреждения о неизбежной реакции со стороны Rockstar Games и Take-Two Interactive. Платформа FiveM принадлежит самой Rockstar с 2023 года, а правила площадки Cfx.re прямо запрещают импорт ассетов из других игр и использование любых утекших материалов. За подобные нарушения серверы сначала получают блокировку на 14 дней, а при повторном инциденте отправляются в бессрочный бан, из-за чего публичный доступ к перенесенной карте едва ли продержится долго.