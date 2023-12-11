Энтузиаст посетил места из трейлера GTA 6 в реальной жизни

Уже устали от новостей по трейлеру о GTA 6? Тогда вот вам еще один, последний, на сегодня: Блогер Joel Franco сравнил настоящий Майами с Вайс-Сити, который Rockstar Games показали в своем первом трейлере.
Энтузиаст не пожалел сил и времени и даже снял многие локации с дрона. В ролике вы увидите различные районы Южной Флориды, где автор попытался воссоздать на видео места и ракурсы таких мест как Майами-Бич, национальный парк Эверглейдс, Флорида-Кис и другие. Получилось весьма недурно.
Марафон "Ни дня без GTA" набирает обороты
А давайте сделаем еще пост про то, что в Майами живут люди!!! И вообще это реальный штат! Но это уже второй пост…
До трейлера GTA 6 в майами, видать, никого не было
Тачки в реальной жизни ещё же никто не угонял?
вот делать нечего людям мне даг пофиг как выйдет и выйдет то и поиграем
я хочу гта очен хочу гта 6 силно хочу гта 6 блят гта жду тебя