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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 235 оценок

Энтузиаст посетил места из трейлера GTA 6 в реальной жизни

Procy_on
Новости

Уже устали от новостей по трейлеру о GTA 6? Тогда вот вам еще один, последний, на сегодня: Блогер Joel Franco сравнил настоящий Майами с Вайс-Сити, который Rockstar Games показали в своем первом трейлере.

Энтузиаст не пожалел сил и времени и даже снял многие локации с дрона. В ролике вы увидите различные районы Южной Флориды, где автор попытался воссоздать на видео места и ракурсы таких мест как Майами-Бич, национальный парк Эверглейдс, Флорида-Кис и другие. Получилось весьма недурно.

-16
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dictat92

Марафон "Ни дня без GTA" набирает обороты

11
Offn

А давайте сделаем еще пост про то, что в Майами живут люди!!! И вообще это реальный штат! Но это уже второй пост…

8
Deniss Petrenko

До трейлера GTA 6 в майами, видать, никого не было

3
Кей Овальд

Тачки в реальной жизни ещё же никто не угонял?

3
Артур Криштфович

вот делать нечего людям мне даг пофиг как выйдет и выйдет то и поиграем

1
WholeZeller

я хочу гта очен хочу гта 6 силно хочу гта 6 блят гта жду тебя

-3