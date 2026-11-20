Пользователь под ником RevolutionaryBus8208 поделился результатами необычного технического эксперимента, целью которого является перенос консольной версии Grand Theft Auto VI для Xbox Series X/S на персональные компьютеры под управлением Windows. Разработчик уже добился определённых успехов в преобразовании шейдеров, работе с графическими API, трассировкой лучей и технологиями масштабирования изображения.

Вместо традиционной эмуляции Xbox Series энтузиаст разрабатывает специальный слой совместимости, позволяющий адаптировать консольный код для работы на ПК. Поскольку Xbox Series и современные компьютеры используют архитектуру x86-64 и схожие форматы исполняемых файлов, автор сосредоточился на преобразовании отдельных компонентов, включая системные API, управление памятью, графический конвейер и шейдеры.

Одним из первых достижений стала переработка библиотеки xmem.dll, отвечающей за операции с памятью. Благодаря этому разработчику удалось запустить оригинальную консольную библиотеку Bink, которая успешно декодировала видеоролик из GTA VI непосредственно на компьютере.

Значительный прогресс достигнут и в работе с шейдерами. По словам энтузиаста, в исследуемой сборке GTA VI содержится 26 503 шейдера, скомпилированных в машинный код архитектуры RDNA 2, которая также используется в PlayStation 5.

Для их преобразования разработчик воспользовался наработками проекта KytyPS5, предназначенного для рекомпиляции шейдеров. В результате 99,7% шейдеров удалось полностью декодировать, а приблизительно половину вычислительных шейдеров — преобразовать в промежуточное представление SPIR-V, используемое графическим API Vulkan.

Параллельно ведётся работа над совместимостью графического интерфейса Xbox Series с Direct3D 12 для Windows. Исследователь установил, что базовый интерфейс консольного графического устройства напоминает компьютерный Direct3D 12, однако таблицы функций существенно различаются. На данном этапе ему удалось определить и преобразовать около десяти функций консольного API.

Отдельным направлением эксперимента стала аппаратная трассировка лучей. Разработчик создал замену консольной библиотеки структур ускорения, использующую DirectX Raytracing (DXR) на ПК. Работоспособность решения проверена на тестовой сцене с одним треугольником, включая структуры ускорения нижнего и верхнего уровней.

Кроме того, энтузиаст исследовал возможность использования технологий масштабирования AMD FSR и NVIDIA DLSS. По его словам, GTA VI обращается к технологиям масштабирования через интерфейс FidelityFX, связанный с FSR 4. Созданная им библиотека позволяет перенаправлять соответствующие вызовы на компьютерные реализации FSR или DLSS.

В рамках отдельных испытаний были проверены пять режимов масштабирования, включая увеличение разрешения с 1440p до 4K. Эти тесты проводились независимо от игрового движка.

Ещё одним результатом стала разработка просмотрщика архивов RPF9, которые используются для хранения ресурсов GTA VI. Программа работает в режиме чтения и поддерживает десять языков. При этом таблицы файлов внутри архивов остаются зашифрованными, поэтому определить настоящие имена содержащихся в них ресурсов пока не удалось.

В дальнейшем автор собирается совершенствовать рекомпилятор RDNA 2 в SPIR-V, уделяя особое внимание шейдерам, которые выбирают ресурсы во время выполнения. Среди других направлений работы — проверка корректности полученного SPIR-V-кода, декодирование форматов текстур, расширение слоя совместимости Direct3D и дальнейшее развитие просмотрщика игровых архивов.

Энтузиаст подчёркивает, что его проект носит независимый некоммерческий исследовательский характер и направлен исключительно на изучение совместимости программного обеспечения. Он намерен распространять только собственный код и техническую документацию, не включая в проект игровые файлы, ресурсы или ключи шифрования Rockstar Games.

Разработчик также приглашает специалистов по внутреннему устройству Direct3D на Xbox Series, архитектуре шейдеров RDNA 2, рекомпиляции SPIR-V и DirectX Raytracing присоединиться к техническому обсуждению. Новыми результатами исследования он пообещал поделиться по мере дальнейшего продвижения эксперимента.