В преддверии выхода Grand Theft Auto VI независимый разработчик представил бесплатную программу SmoovPlay, которая позволяет повысить визуальную плавность консольных игр с помощью генерации кадров на базе искусственного интеллекта. Приложение способно преобразовывать изображение с исходной частотой 30 FPS в 60, 90 и даже 120 FPS, используя вычислительные мощности видеокарты игрового компьютера. Первая версия программы уже опубликована на GitHub и распространяется с открытым исходным кодом.

Принцип работы SmoovPlay заключается в передаче изображения с PlayStation 5 на компьютер через технологию Remote Play. Для подключения используется открытый клиент chiaki-ng, позволяющий получать видеопоток с консоли без установки дополнительного программного обеспечения непосредственно на PS5. Затем видеокарта компьютера обрабатывает поступающие кадры и создаёт промежуточные изображения с помощью нейросетевой модели RIFE.

В зависимости от выбранной частоты обновления SmoovPlay генерирует один, два или три дополнительных кадра между настоящими кадрами игры. Благодаря этому изображение, поступающее с консоли при 30 FPS, может отображаться на мониторе с визуальной плавностью 60, 90 или 120 FPS. Дополнительно программа использует технологию AMD FSR 1 для масштабирования и повышения чёткости видеопотока с разрешением 1080p до 1440p или 4K.

Разработчик протестировал SmoovPlay на видеокарте GeForce RTX 4070 Ti SUPER. По его словам, создание одного промежуточного кадра занимает приблизительно 9 миллисекунд. Основными целевыми устройствами являются графические ускорители GeForce RTX 30, RTX 40 и RTX 50. Для работы необходим компьютер с Windows 10 или Windows 11, а также PlayStation 5 с активированной функцией Remote Play. Желательно использовать проводное подключение обеих систем к домашней сети, хотя поддерживается и Wi-Fi с частотой 5 ГГц.

Программа также предусматривает экспериментальную поддержку Xbox, видеокарт AMD Radeon и Intel Arc, а также устройств захвата HDMI. Последние потенциально позволяют использовать генерацию кадров практически с любой игровой консолью. Однако разработчик признаёт, что пока не смог полноценно протестировать эти возможности на соответствующем оборудовании.

При этом SmoovPlay не увеличивает реальную производительность самой консоли. Если игра работает на PlayStation 5 при 30 FPS, её внутренняя логика и обработка управления продолжат функционировать с исходной частотой. Дополнительные кадры лишь делают движение на экране визуально более плавным, но не обеспечивают отзывчивость, сопоставимую с настоящими 120 FPS.

Более того, технология увеличивает задержку управления. Согласно измерениям автора, при генерации изображения с частотой 60 FPS дополнительная задержка составляет около 20 миллисекунд, а при 90 FPS — примерно 36 миллисекунд. К этим значениям необходимо прибавлять задержку, возникающую непосредственно при передаче изображения через Remote Play. Кроме того, при резких поворотах камеры, движении тонких объектов и отображении элементов интерфейса могут появляться визуальные артефакты.

Разработчик считает, что подобное решение особенно хорошо подойдёт для неспешного исследования открытого мира, вождения автомобилей и прохождения сюжетных заданий GTA VI. Однако для соревновательных многопользовательских режимов он не рекомендует использовать SmoovPlay из-за увеличения задержки ввода.

Помимо генерации кадров, приложение предлагает функцию мгновенного сохранения последних 30 секунд — 5 минут игрового процесса, запись сравнительных роликов до и после обработки, а также 14 готовых визуальных фильтров с возможностью создания собственных настроек цветокоррекции. SmoovPlay распространяется бесплатно по лицензии MIT, не требует регистрации, не содержит рекламы и не собирает пользовательскую телеметрию.

Самое важное заключается в том, что непосредственно с GTA VI программа пока не тестировалась. Разработчик намерен проверить её совместимость с игрой после релиза 19 ноября 2026 года. Поэтому говорить о гарантированной возможности играть в новую Grand Theft Auto с визуальной частотой 120 FPS пока преждевременно.

Тем не менее первая версия SmoovPlay уже доступна всем желающим на GitHub. Автор приглашает владельцев различных видеокарт и консолей принять участие в тестировании, сообщать об обнаруженных ошибках и делиться результатами работы технологии на собственном оборудовании.