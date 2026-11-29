Разработчики неофициальных ПК-портов Grand Theft Auto VI начали работать над поддержкой устаревших видеокарт и систем с 4 ГБ видеопамяти и 16 ГБ оперативной памяти. Энтузиаст под ником Vix0ekidd, развивающий собственную версию проекта VIctory, сообщил об улучшении освещения и достижении пиковой производительности в 16 FPS на GeForce GTX 1650.

Особый интерес представляет тот факт, что выпущенная в 2019 году GTX 1650 оснащена графическим процессором архитектуры Turing без выделенных RT-ядер и тензорных ядер. Разработчик продемонстрировал улучшенное освещение на нескольких скриншотах, однако используемые методы рендеринга пока неизвестны. При этом 16 FPS — пиковый, а не средний показатель производительности.

Другие энтузиасты также протестировали обновлённую сборку. Один из них сообщил о производительности на уровне 4–6 FPS и улучшении отображения текстур и освещения.

Результаты на более современных видеокартах начального уровня неоднозначны:

GeForce RTX 3050 6 ГБ — в среднем 5 FPS с пиками до 10 FPS;

GeForce RTX 3050 4 ГБ (ноутбук) — 8 FPS с графическими дефектами;

GeForce RTX 3060 6 ГБ и 16 ГБ ОЗУ — пользователь утверждает, что смог пройти четыре или пять миссий.

Несмотря на нестабильную производительность неофициальных сборок, энтузиасты уже исследуют возможности запуска игры на оборудовании, уступающем по характеристикам консолям текущего поколения.

Rockstar Games пока не анонсировала официальную ПК-версию GTA VI и её системные требования. Независимая проверка работоспособности упомянутых инструментов не проводилась.