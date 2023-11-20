Энтузиасты показали детальную карту Grand Theft Auto 6, основанную на подтвержденных утечках

Достоверных утечек о следующей части Grand Theft Auto оказалось более чем достаточно, чтобы создать правдоподобную и очень детальную карту мира будущей игры. Преданные поклонники серии и просто энтузиасты объединились, чтобы проанализировать утечку видеороликов альфа-версии игры. Им удалось составить детальную карту местности, учитывая даже вероятный масштаб открытого мира игры. Судя по всему, игровой Grand Theft Auto 6 может в несколько раз превзойти миры из прошлых игр серии.

Изображение актуальной версии карты от энтузиастов вы можете увидеть выше. Её разработка началась еще год назад. За это время пользователям удалось представить общую структуру мира Grand Theft Auto 6, который включает основной город и большую территорию вокруг него. В игре, вероятнее всего, будут город Вайс-Сити и порт Геллхорн. Расстояние между этими административными центрами уже превосходит масштаб карты Grand Theft Auto 5.

Более подробную информацию об игре мы можем получить уже в следующем месяце. В декабре разработчики обещают представить полноценный трейлер Grand Theft Auto 6. Недавно один из исполнителей главных ролей в GTA 5 заявил, что ожидания перед игрой будут более чем оправданы.