Разработчики неофициального проекта VIctory, который позволяет запускать GTA 6 на ПК до выхода официальной версии, продолжают улучшать производительность и добавлять графические технологии. В экспериментальной сборке VIctory-NVIDIA-RT появилась поддержка ультрашироких и сверхшироких мониторов, HDR, NVIDIA Reflex, DLSS и генерации кадров.

Энтузиаст D Everett Hinton продемонстрировал игру в разрешении 5120 × 1440 с соотношением сторон 32:9. По его словам, GTA 6 работает с частотой 30 FPS в формате 16:9 и достигает 180 FPS с помощью генерации кадров. При этом стабильность такой производительности в открытом мире пока не подтверждена.

В сборке также предусмотрена поддержка разрешений 1920 × 1080, 2560 × 1440, 3840 × 2160 и 3440 × 1440. Hinton утверждает, что разработчики полностью переработали взаимодействие процессора и видеокарты. В публикации упоминается HDR10+, однако в документации проекта указана только поддержка HDR10.

В дальнейшем авторы проекта планируют добавить DLSS Ray Reconstruction, DLSS 5, Neural Rendering и трассировку лучей через CUDA. Пока эти технологии находятся в разработке, и их работа в игре не подтверждена.

Последнее экспериментальное обновление проекта получило название rt-test-11 и доступно на GitHub. Ранее первые демонстрации GTA 6 на ПК показывали лишь 2–5 FPS. Стоит учитывать, что подлинность демонстраций и заявленные показатели производительности не прошли независимую проверку. Речь идёт о любительском проекте, а не об официальном ПК-порте Rockstar Games.