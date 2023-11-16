Энтузиасты разработали правдоподобную обложку для GTA 6

Уже в следующем месяце разработчики из студии Rockstar Games обещают показать дебютный трейлер следующей игры Grand Theft Auto, раскрыв некоторые подробности игры. После ряда утечек и слухов ожидание кажется изнурительным, поэтому фанаты решили помочь в продвижении проекта необычным способом. Энтузиасты создали весьма правдоподобную обложку для GTA 6, включая различные издания и возможное содержание.

Пусть вас не пугает ценник в 70 долларов за стандартное издание и 200 долларов за коллекционное издание GTA 6. Авторы концепции объяснили это тем, что они хотели создать максимально реалистичное ощущение от созданной обложки, включая не очень приятные цены на современные игры.

Учитывая недавние заявления генерального директора издателя Rockstar о современных ценах на игры, стоимость GTA 6 действительно может начинаться с 70 долларов. Несмотря на это, стоит похвалить авторов обложки за внимание к деталям и внимательное изучение последних слухов вокруг игры. Энтузиастам удалось довольно точно воссоздать дизайн обложек прошлых частей и создать нечто новое, что может подчеркнуть особенности новой Grand Theft Auto.