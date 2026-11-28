На фоне продолжающейся борьбы Take-Two Interactive с неофициальными ПК-портами Grand Theft Auto VI энтузиасты столкнулись с ещё одной проблемой. Пользователи в соц. сетях начали сообщать, что искусственный интеллект Claude от компании Anthropic отказывается выполнять задачи, связанные с обратной разработкой и рекомпиляцией игры Rockstar Games.

Первые сообщения о подобных ограничениях появились 27 ноября, а уже 28 ноября сразу несколько пользователей заявили, что Claude перестал помогать им с задачами, непосредственно связанными с GTA VI. Один из участников обсуждения отметил, что столкнулся с отказами при использовании модели Claude Opus 5.5.

При этом ограничения, судя по сообщениям пользователей, затронули не всех. Некоторые энтузиасты утверждают, что по-прежнему могут использовать Claude для работы над проектами, связанными с GTA VI, тогда как другие регулярно сталкиваются с предупреждениями о возможном нарушении прав интеллектуальной собственности.

Напомним, что ещё 30 октября компания Anthropic подтвердила внесение изменений в системные инструкции Claude Code для модели Opus 5.5. По словам инженера компании Адди Османи, эти изменения направлены на предотвращение воссоздания чужих видеоигр с использованием искусственного интеллекта, поскольку нарушение прав интеллектуальной собственности противоречит правилам использования сервиса.

Уже 4 ноября Anthropic скорректировала введённые ограничения после жалоб разработчиков на необоснованные отказы при создании оригинальных игр. При этом запрет на воссоздание конкретных существующих видеоигр сохранился.

Новая волна жалоб появилась всего через несколько дней после того, как Take-Two Interactive добилась удаления 3007 репозиториев на GitHub, связанных с проектом Leonida по рекомпиляции Xbox-версии GTA VI. Примечательно, что именно инструменты искусственного интеллекта, включая Claude Code, сыграли значительную роль в стремительном развитии неофициальных ПК-портов игры.

На данный момент Anthropic не выступала с отдельным публичным заявлением относительно ограничений, связанных непосредственно с GTA VI. Неизвестно и то, являются ли нынешние отказы результатом дополнительного ужесточения правил или следствием ранее введённых ограничений.