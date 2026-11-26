Пока Rockstar ограничились только русскими субтитрами, энтузиасты уже начали озвучивать диалоги игры на русский язык. Команда ZEDI анонсировала работу над локализацией и представила первые материалы.

В настоящее время мы, как авторы локализации сосредоточены на технической стороне вопроса: извлечении и дешифровке аудиофайлов из структуры игры, а также первичной подготовке дорожек под хронометраж катсцен. Сейчас выбрана стратегия регулярных обновлений, чтобы игрокам не приходилось ждать полного завершения перевода всего масштабного скрипта.

Согласно плану, в первую очередь свет увидит частичная версия русификатора, которая полностью закроет пролог и стартовые сюжетные миссии. В дальнейшем мы намерены выпускать регулярные обновления, последовательно озвучивая последующие сюжетные главы криминальной драмы.

Оценить первые результаты работы энтузиастов и следить за выходом свежих версий мода можно здесь:

А результат проделанной работы вы можете видеть в роликах.

Несмотря на то, что полная адаптация многочасового проекта с бесчисленными фоновыми диалогами и случайными прохожими потребует значительного времени, появление первых фанатских наработок подтверждает высокий интерес русскоязычного сообщества к полному дубляжу приключений в Вайс-Сити.