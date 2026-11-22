На платформе GitHub появился открытый проект Leonida, авторы которого пытаются перенести консольную версию Grand Theft Auto VI для Xbox Series на Windows методом статической рекомпиляции. Инициативу возглавил разработчик под ником ItsNotRexed, ранее получивший известность благодаря проекту Hookshot для нативного запуска ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Nintendo Switch 2 на ПК.

В отличие от классических эмуляторов, Leonida использует сходство процессорных архитектур. Поскольку консоли Xbox Series работают на базе x86-64, авторы инструмента планируют исполнять игровой код нативно, подменяя системные библиотеки и прослойки консоли аналогами под Windows. Для графики разработчики реализовали конвейер извлечения и перевода прекомпилированных шейдеров RDNA2 в формат SPIR-V для Vulkan через дизассемблер LLVM. По данным репозитория, инструмент уже успешно обработал и проверил все 26 503 шейдера из версии 1.0.2.1, включая 2 236 вершинных, 12 101 пиксельный, 2 689 вычислительных, 9 282 меш-шейдера и 195 геометрических программ.

Главным техническим нюансом остаются 21 545 шейдеров, рассчитанных на режим wave64. На видеокартах AMD с поддержкой 64-поточных подгрупп они работают точно, тогда как владельцам ускорителей NVIDIA и Intel с 32-поточными подгруппами требуется специальная эмуляция, при которой часть операций выполняется приблизительно. Помимо шейдеров, инструментарий уже умеет извлекать 3D-модели в OBJ, текстуры в DDS с пропуском отдельных сжатых записей BCPack, а также звуковые банки AWC и 1 589 записей конфигурации радиостанций. Сам репозиторий не содержит игровых файлов или ключей шифрования, а для локальной сборки из собственной копии версии 1.0.2.1 пользователям потребуется около 350 ГБ свободного места на диске.

Несмотря на громкий ажиотаж в сети, на данном этапе игра не запускается. Слой трансляции вызовов Xbox D3D12 в Vulkan и загрузчик PE находятся на начальной стадии без поддержки рендер-пайплайнов и вывода изображения, а главное препятствие заключается в отсутствии у команды основного исполняемого файла игры.

Проект находится на ранней стадии, и игра пока не запускается. Все, что можно сделать без исполняемого файла, уже готово, поэтому работа над запуском начнется сразу, как только он окажется в руках разработчиков.

- ItsNotRexed, создатель проекта Leonida