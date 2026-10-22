Ещё не купили GTA 6? PlayStation объяснит, почему стоит сделать это как можно скорее

Rockstar Games и Sony Interactive Entertainment объединили усилия, чтобы убедить геймеров по всему миру: лучшая платформа для игры в GTA 6 — это PlayStation 5. Впрочем, производитель консоли посчитал, что текущей рекламной кампании недостаточно, и решил дополнительно мотивировать владельцев консоли приобрести долгожданную новинку.

Grand Theft Auto 6 — событие значимое не только для поклонников видеоигр, но и для самой Sony Interactive Entertainment. В компании прекрасно понимают, что многие пользователи купят PS5 или PS5 Pro ради новой игры от Rockstar, что существенно отразится на финансовых показателях этого года. Поэтому Sony стремится привлечь внимание не только потенциальных покупателей, но и тех, у кого консоль уже есть.

Sony вновь обратилась к игрокам с предложением приобрести Grand Theft Auto VI. Те, кто ещё не оформил предзаказ стандартного или Ultimate-издания, начали получать официальные уведомления: за оформление предзаказа полагается бесплатный набор косметических предметов. Он позволяет изменить внешний вид персонажей, оружия и некоторых автомобилей, придав им стиль, отсылающий к 1980-м годам и культовой игре Grand Theft Auto: Vice City, действие которой разворачивалось в этом городе.

Этот набор будет доступен и на Xbox Series X|S, однако Sony уже не в первый раз целенаправленно продвигает покупку игры именно для своей платформы. Ранее компания уже меняла оформление PlayStation Store и иконку мобильного приложения, чтобы напомнить пользователям о грядущем релизе и подчеркнуть, что играть в него лучше всего на PS5.