Этим летом PlayStation объявит о партнёрстве с GTA 6, игроки могут получить эксклюзивные награды и многое другое

С момента анонса Grand Theft Auto 6 стало очевидно, что игра станет одним из самых масштабных релизов в истории индустрии. Однако, похоже, что Sony стремится извлечь из этого события максимальную выгоду, заключив эксклюзивное соглашение с Rockstar Games. По данным инсайдеров, уже этим летом PlayStation может объявить о специальном маркетинговом партнёрстве с GTA 6, что приведёт к ряду бонусов и уникального контента для владельцев консоли.

Пока официальных деталей нет, но если взглянуть на предыдущие примеры подобных сделок, можно предположить, что PlayStation-игроков ждёт ряд преимуществ. Это может включать:

Эксклюзивные внутриигровые бонусы — дополнительные предметы, транспортные средства или специальные миссии, доступные только на PS5.

— дополнительные предметы, транспортные средства или специальные миссии, доступные только на PS5. Ранний доступ к определённым функциям — Sony уже использовала подобную практику, например, с контентом для Call of Duty, и вполне возможно, что обладатели PlayStation получат преимущество в доступе к отдельным элементам GTA 6.

— Sony уже использовала подобную практику, например, с контентом для Call of Duty, и вполне возможно, что обладатели PlayStation получат преимущество в доступе к отдельным элементам GTA 6. Специальные предложения для подписчиков PlayStation Plus — не исключено, что игроки с подпиской смогут рассчитывать на бонусы в GTA Online или скидки на цифровую версию игры.

— не исключено, что игроки с подпиской смогут рассчитывать на бонусы в GTA Online или скидки на цифровую версию игры. Маркетинговая кампания с акцентом на PlayStation 5 — трейлеры, рекламные материалы и даже возможные бандлы консоли с игрой.

Партнёрство между PlayStation и GTA имеет долгую историю. GTA 5 и GTA Online принесли огромный успех платформе Sony, и компания явно заинтересована в повторении этого достижения. Сама Rockstar тоже может получить выгоду, обеспечив дополнительное финансирование и маркетинговую поддержку со стороны PlayStation. Компания известна своим успешными рекламными кампаниями по продвижению, как своих, так и сторонних игр.

Показательно, что ранее один из руководителей PlayStation уже заявил, что выход GTA 6 станет «масштабным толчком для всей индустрии». Это говорит о том, что Sony видит в игре стратегический потенциал и намерена использовать её в своих интересах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

На данный момент Rockstar Games не раскрывает точную дату выхода GTA 6 и другие ключевые детали. Недавние слухи указывали, что второй трейлер игры может выйти уже весной, однако пока что подтверждений этому нет. Остаётся только ждать официальных новостей и надеяться, что летнее объявление от PlayStation прольёт свет на планы разработчиков и возможные эксклюзивные бонусы для игроков.