Этим летом PlayStation объявит о партнёрстве с GTA 6, игроки могут получить эксклюзивные награды и многое другое

С момента анонса Grand Theft Auto 6 стало очевидно, что игра станет одним из самых масштабных релизов в истории индустрии. Однако, похоже, что Sony стремится извлечь из этого события максимальную выгоду, заключив эксклюзивное соглашение с Rockstar Games. По данным инсайдеров, уже этим летом PlayStation может объявить о специальном маркетинговом партнёрстве с GTA 6, что приведёт к ряду бонусов и уникального контента для владельцев консоли.
Пока официальных деталей нет, но если взглянуть на предыдущие примеры подобных сделок, можно предположить, что PlayStation-игроков ждёт ряд преимуществ. Это может включать:
- Эксклюзивные внутриигровые бонусы — дополнительные предметы, транспортные средства или специальные миссии, доступные только на PS5.
- Ранний доступ к определённым функциям — Sony уже использовала подобную практику, например, с контентом для Call of Duty, и вполне возможно, что обладатели PlayStation получат преимущество в доступе к отдельным элементам GTA 6.
- Специальные предложения для подписчиков PlayStation Plus — не исключено, что игроки с подпиской смогут рассчитывать на бонусы в GTA Online или скидки на цифровую версию игры.
- Маркетинговая кампания с акцентом на PlayStation 5 — трейлеры, рекламные материалы и даже возможные бандлы консоли с игрой.
Партнёрство между PlayStation и GTA имеет долгую историю. GTA 5 и GTA Online принесли огромный успех платформе Sony, и компания явно заинтересована в повторении этого достижения. Сама Rockstar тоже может получить выгоду, обеспечив дополнительное финансирование и маркетинговую поддержку со стороны PlayStation. Компания известна своим успешными рекламными кампаниями по продвижению, как своих, так и сторонних игр.
Показательно, что ранее один из руководителей PlayStation уже заявил, что выход GTA 6 станет «масштабным толчком для всей индустрии». Это говорит о том, что Sony видит в игре стратегический потенциал и намерена использовать её в своих интересах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
На данный момент Rockstar Games не раскрывает точную дату выхода GTA 6 и другие ключевые детали. Недавние слухи указывали, что второй трейлер игры может выйти уже весной, однако пока что подтверждений этому нет. Остаётся только ждать официальных новостей и надеяться, что летнее объявление от PlayStation прольёт свет на планы разработчиков и возможные эксклюзивные бонусы для игроков.
Задолбали со своей плойкой уже
Нужно продавать PS 5 Pro
кому продавать? мне вообще эти плойки нафиг не нужны
Тебе только не нужны.Основная масса европейцев,тех же американцев имеет и пк и плойку.Они не думают как мы,как же выгоднее купить игру и где поиграть.
Пришли с работы,захотели легли на диван,контроллер в руку и играют на телике,есть настроение сидеть за креслом ,играют на пк.
и кто бы и что не говорил,что американцы тоже возмущаются ценам на игры,пиз дё ш ь.для них 100 баксов раз поужинать.
Я за себя тут и писал, что они мне не нужны, а не за американцев, а вообще пк уже стал одной из главных площадок, скворечники уже пожалели что свою финалку 16 не выпустили сразу на пк, из за этого сильно потеряли в продажах, уже и эксклюзивы на пс совсем не эксклюзивы как раньше, потому что всё появляется потом на пк, сони пытается удержать интерес к своей плойке всеми силами, но это всё не так актуально как раньше и это радует, так им и надо и вообще я играю на пк ни ради финансовой выгоды, я так же покупаю игры, мне больше нравится что система гораздо более гибкая, 60 фпс, можно настроить графику как нравится и все остальные плюшки которые есть только на пк и у многих американцев с европейцами я думаю так же, тем более сейчас время моддинга, что тоже привлекает игроков со всего мира
Согласен! опять подстроят кривое управление под плойку, а потом ПК страдать будет из-за этой рукопопости(( на одну клавишу, - много действий и +комбинация.. платформы только портят игры и стопорят индустрию
Дождусь нормальную версию для РС на 5 плойку брать не буду
Я всё ломался брать или не брать PS5 для GTA VI... Ещё думал "Может стоит разок раскошелится на PS5 Pro, ради ТАКОЙ-ТО игры?"
...пока вчера не увидел графическое сравнение Assassin's Creed Shadows для PS5 и PS5 Pro...
Нахрен такой "экспериенс" (с). Играть в нестабильные 60FPS (а по слухам GTA VI вообще будет залочена на 30), особенно с такими "плюшками" как откровенное х*ёвое освещение на "стандартной" версии консоли и артефактами от аналитического апскейлинга... Имхо, лучше пару лет подождать и пройти улучшенную версию уже либо на любимой пекарне с кофмортными настройками, либо взять на релизе PS6.
PS 6 выйдет 27-28, не поверишь, но люди играли на ps 3 в гта 5 в том числе и я, про 30 фпс, где официально заявлено что будет 30 ?, про отсосина, если там нестабильный фпс это дело не в консоли а в криворукости разработчиков
Лично я GTA 6 буду проходить на ютубе)))
Летом покажут второй трейлер, а потом октябре-ноябре выйдет сама игра ну или просто перенесут на февраль для дополнительной полировке.
дай бог
я ради этого плойку куплю
если перенесут, то перенесут на осень 2026
Так а чё в этом удивительного!Это и так понятно было всегда!Зачем эксклюзивы делать какие то интерессные игры!Зачем заморачиваться!Мы просто щас продадим гта 6 и всё!И консоли наши камазами продадим ещё!
Футболок накидают)
надеюсь карта будет как в GTA 5
такая же пустая?
Я про эту карту!
Так и было с GTA 5!
youtube.com/watch?v=7Ms-EJNZo94
У меня какая то карта в коробке диска для пс3 шла)
Sony уже представляет, как будет продавать гта на пс5, на пс5про, и как потом будут греть сонибоев на покупку гта для пс6, доплачивать для пс6 про, продвинутое издание для пс6 слим про, enhanced edition для пс7 и next-generation патч за 20 баксов для пс8
забыл про версии гта5 для пс6 и пс7
Один ты у нас не прогретый с древним ведром и полным ртом желчи.
Чистка "неуместного" контента в ремастерах трилогии и переиздании пятёрки вызывают вопрос о содержании грядущей игры. Я дружу с серией с третьей части и буквально рос на их сатире над современным миром. И именно сейчас я уже не уверен, будет ли эта GTA таким же "злым зеркалом общества" как предыдущие?
Благо с возрастом приходит терпение. Лучше понаблюдаю со стороны, ведь хорошая игра никуда не исчезнет, а деньги за дерьмовый продукт - напротив.
два вопроса:
Они собираются переносить контент из гта 6 в гта онлайн?
Они реально за подписку будут давать транспорт в СИНГЛ игру?
Если да, то я уже вижу что будет из игра...
Скорее всего сделают новый гта 6 онлайн, и туда уже будут давать бонусы
Возможно подкинут плюшек для лояльных игроков, но думаю онлайн там устроят свой. Всё же это новая игра с новой картой, стало быть и прошлому контенту там места не будет.
Выйдет увидим.
Тоесть на сони можно будет на два негра больше увидеть ?
Если Sony как всегда переплатила R*, то на ПК ждать минимум год-два
В этом году 6-ка точно не выйдет, весна либо осень 26 года - скрин
Как сонибой я в восторге. Пс5 лучшая консоль
ВОТ СМОТРЮ НА СКИН... ГЛАЗА ЖАДНЫЕ. КРУГОМ БАБКИ. РОЗОВАЯ УЕТА. НЕТ НА НИХ ТРЕВОРА!!!
Гта 6 очередное мыло
О, хорошие новости пошли. Пкшникам соболезную :)
А чего соболезновать? ПК игроки либо подождут, либо купят себе консоль. Я себе Xbox взял, чтоб чисто в GTA VI поиграть на старте. Пройду и буду ждать, когда на ПК выйдет, чтоб там в онлайн играть. У меня так было с PS4 Pro. Купил ради Death Stranding, прошел и теперь она у меня на даче валяется и пылится.
Очередной экшончик от третьего лица, ведущий за ручку... разве есть тут чему завидовать?
Почитай комменты под каждым постом про ГТА6. А после релиза и вовсе будет массовая истерия у бояр.
Странные люди...