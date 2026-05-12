Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 787 оценок

"Это Голиаф, с которым лучше не связываться": директор Path of Exile 2 опасается GTA 6 при выборе даты релиза 1.0

Gutsz Gutsz

Обычно студия Grinding Gear Games не обращает особого внимания на выход других проектов, включая прямых конкурентов по жанру ARPG, при планировании своих обновлений. Однако полноценный релиз ожидаемой Path of Exile 2 должен состояться в тот же временной период, когда вся индустрия замрет в ожидании Grand Theft Auto 6. И этот факт заставил разработчиков серьезно пересмотреть этот принцип.

В недавнем разговоре с соавтором оригинальной Path of Exile Крисом Уилсоном, руководитель разработки второй части Джонатан Роджерс признался, что комьюнити вряд ли простило бы им намеренные переносы просто из-за чужих игр. Однако для творения Rockstar было сделано беспрецедентное исключение.

При всём при этом, GTA 6 — это проблема. Если в индустрии и есть релиз, которого стоит избегать любой ценой, то это именно он.

— откровенно признался Роджерс.

PoE остается преимущественно компьютерной игрой, тогда как GTA 6 выйдет на старте исключительно на консолях. Настоящую угрозу для Grinding Gear Games представляет монополизация медиа-пространства. Как справедливо отметил Роджерс, компания Rockstar с легкостью скупит всю возможную рекламу и освещение в СМИ, из-за чего любая другая новинка рискует просто затеряться в информационном шуме. Поэтому запуск PoE 2 в одни и те же выходные с GTA 6 был бы неразумным.

Полноценный выход Path of Exile 2 из стадии раннего доступа заявлен на конец этого года. Как ожидается, он состоится через несколько недель после ExileCon - проходит в начале ноября. Разработчикам предстоит найти идеальный «буферный» период для своего 1.0 патча, чтобы маневрировать вокруг запланированного на 19 ноября выхода боевика от Rockstar.

Узнав о переживаниях геймдиректора, Крис Уилсон решил подшутить, напомнив, что вся история GGG и конкуренции с серией Diablo всегда строилась на противостоянии «Давида против Голиафа», так почему бы не побороться и с Rockstar. На что Роджерс со смехом подытожил: «Ну уж нет. Откровенно говоря, это тот самый Голиаф, с которым мне совершенно не хочется связываться».

Индустрия
Комментарии:
jax baron

сами раскрутили теперь ноют - ни какой гта 6 не голиаф, а так обычная игра от старой студии - кто мешает всем клипать игры по типу гта?

oneshadows

да ты не переживай братик, может гта 6 будет как киберпанк на релиз

EXtempore

Как-то пофиг на ГТА6, чего вокруг нее все так трясутся не понимаю...

Кемпритдж

Ничего так деваха на картинки. Ставлю ей лойс, а не новости 🙃

Владимир Дизель

Этот щенячий восторженный визг по поводу еще не вышедшей игры про бандитов и уголовников уже достал- дождитесь сначала выхода и убедитесь, что ГТА 6 будет голимым дерьмом.

