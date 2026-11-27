Ветеран игровой индустрии Дел Уокер сравнил уровень проработки второстепенных персонажей в Grand Theft Auto 6 с чудом архитектуры, отметив, что Rockstar Games пошла против всех негласных правил оптимизации.

В беседе с журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером, выдержки из которой приводит издание GamesRadar, бывший художник Naughty Dog и Respawn признался, что больше всего в новой игре его поразили рядовые NPC. По словам Уокера, который работал над дилогией The Last of Us и Star Wars Jedi: Survivor, а сейчас возглавляет отдел персонажей в студии Absurd Ventures, увиденное вызвало у него настоящий шок:

«Я даже не знал, что такое возможно. Это всё равно что смотреть на небоскрёб, будучи человеком из XIX века».

Разработчик подчеркнул, что в Rockstar создали массовку вручную, наделив жителей Леониды уникальной внешностью и собственной физикой волос, где в движении просчитывается чуть ли не каждая отдельная прядь. На всех предыдущих проектах Уокера от подобных решений отказывались на корню ради экономии ресурсов:

«Всё, что они делают, — это именно то, чего нам запрещали касаться в каждой игре, над которой я работал».

Как пояснил Джейсон Шрайер, в современной индустрии действует строгий технический компромисс: студии, нацеленные на 60 кадров в секунду, вынуждены собирать NPC из типовых «конструкторов», а сложную симуляцию волос оставлять только для нескольких персонажей в кадре. Rockstar же сознательно сделала ставку на 30 FPS на PS 5 и Xbox Series, пустив освободившиеся мощности на живой мир — вплоть до того, что некоторые прохожие обладают индивидуальными чертами характера и открывают доступ к скрытым событиям на карте.