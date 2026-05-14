Это не учебная тревога! Надежный инсайдер подтвердил информацию о дате старта предзаказов Grand Theft Auto 6

Информация о запуске предзаказов Grand Theft Auto VI снова взорвала игровое сообщество. На этот раз поводом стала утечка письма от ритейлера Best Buy, где указана дата старта кампании — 18 мая 2026 года. И только что стало известно, что данные были дополнительно подтверждены известным инсайдером Томом Хендерсоном, чьи утечки по самым разнообразным продуктам в прошлом неоднократно оказывались точными.

Согласно письму, предзаказы откроются примерно за пять месяцев до релиза, запланированного на 19 ноября. Если информация подтвердится, это будет первый реальный шаг Rockstar к полноценному маркетинговому циклу игры, который фанаты ждут уже давно.

Важно, что речь идёт не просто о случайном сообщении в сети. Материал был перепроверен через Insider Gaming, а сам факт рассылки партнёрам выглядит вполне типично для начала крупной рекламной кампании. Поэтому многие аналитики считают утечку не фейком, а ранним индикатором того, что издатель готовит следующий этап продвижения.

Неудивительно, что вокруг даты уже начались новые спекуляции. В сообществе активно обсуждают возможность третьего трейлера, который якобы может завершиться официальным объявлением о предзаказах. Учитывая, что второй ролик Grand Theft Auto VI уже собрал более 160 миллионов просмотров на YouTube, интерес к любому новому шагу Rockstar сейчас находится на историческом пике.

Ситуация выглядит как классический пример стратегии постепенного нагнетания ожидания: минимум официальных данных, максимум контролируемых утечек. И если дата 18 мая действительно подтвердится, это станет сигналом, что Rockstar наконец выходит из режима тишины и готова перевести хайп вокруг GTA 6 в стадию реальных продаж.