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Вышел новый нативный порт Ace Combat 6 для ПК: поддержка 4K, 144 FPS, FSR 3.1, джойстиков и модов
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Авторы обещают развивать Exterminauts сезонами каждые 12 недель - в игре появятся новые карты, оружие и задания
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Спустя почти три года игроки GTA VI раскрыли тайну девушки в бикини из первого трейлера: ею оказалась вовсе не Люсия
Первая Battlefield: Bad Company наконец-то перенесена на ПК
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Обзор TCL 34C2A - сверхширокий игровой монитор с Mini LED и частотой до 200 Гц
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Широкоформатный монитор GIGABYTE MO34WQC36
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